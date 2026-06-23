В бюджеты махал направят дополнительные 300 млрд сумов

·1·Узбекистан
В бюджеты махал направят дополнительные 300 млрд сумов

В Узбекистане создаются дополнительные источники доходов для махал. Согласно новому порядку, доля от налогов на землю и имущество, направляемая в местные бюджеты, будет увеличена с 10 до 15 процентов.

Кроме того, часть некоторых штрафов за нарушение санитарных норм и незаконное строительство на территории махалли также будет перечисляться в бюджет махалли.

Дополнительным финансовым источником станут доходы от сдачи в аренду пустующих площадей и продажи некоторых зданий. Ожидается, что благодаря этим мерам бюджеты махал будут пополнены в общей сложности на 300 млрд сумов.

Собранные средства будут направлены на ремонт внутренних дорог, строительство детских и спортивных площадок, создание прогулочных зон, а также на поддержку занятости нуждающихся семей.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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