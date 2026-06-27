В Узбекистане обновлен порядок оценки безопасности лифтов

Правительство Узбекистана постановлением №316 от 19 июня утвердило порядок оценки соответствия лифтов и их устройств безопасности требованиям технических регламентов.

Согласно новым правилам, лифты и их комплектующие подлежат обязательной сертификации. Этот процесс включает аудит системы качества на производственном предприятии и регулярные испытания оборудования на основе установленных стандартов безопасности.

По завершении проверок и испытаний оформляется официальный отчет и выдается сертификат соответствия. На лифты и запчасти, отвечающие требованиям, наносится национальный знак соответствия с указанием идентификационного номера органа, проводившего проверку.

Новый порядок направлен на предотвращение эксплуатации неисправных лифтов и повышение ответственности участников рынка за безопасность в лифтовом хозяйстве.