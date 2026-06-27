В Андижане обновляют канализационную сеть для более чем 31 тысячи жителей

В городе Андижан продолжаются работы по строительству и реконструкции сетей сточных вод. Проект реализуется в махаллях «Сарвонтепа», «Фараби», «21-летие Независимости», «Хамдустлик» и «Узумзор», сообщает Нуз.уз.

Согласно имеющимся данным, на основании поручения Президента Шавката Мирзиёева канализационная инфраструктура в этих районах полностью обновляется. Новые инженерные сети обслужат более 6 тысяч домохозяйств, где проживают почти 31 тысяча человек.

После завершения проекта планируется подключить к новой системе канализации еще 10 тысяч жителей. Таким образом, охват будет расширяться поэтапно.

Ранее глава Администрации Президента Саида Мирзиёева в ходе рабочей поездки в Андижан ознакомилась с обращениями жителей. Тогда было отмечено необходимость капитального ремонта канализационных сетей, а также восстановления дорог, по которым прокладываются инженерные коммуникации.

По итогам визита соответствующая информация была представлена главе государства. После этого работы по обновлению канализационной системы в регионе ускорились.