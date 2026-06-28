В Узбекистане могут ввести обязательные автокресла для детей до 7 лет

·1·Узбекистан
В Узбекистане могут ввести обязательные автокресла для детей до 7 лет

В Узбекистане планируется ужесточить правила перевозки детей в легковых автомобилях. Согласно проекту нового постановления, перевозка детей до 7 лет в специальных удерживающих устройствах, то есть в автокреслах, может стать обязательной.

Дети в возрасте от 7 до 16 лет будут обязаны пристегиваться ремнем безопасности во время движения автомобиля. Также будет запрещено перевозить большее количество детей, чем предусмотрено конструкцией транспортного средства.

Водители, не соблюдающие установленные требования, будут привлечены к административной ответственности.

Новые меры направлены на снижение риска получения детьми телесных повреждений при дорожно-транспортных происшествиях и повышение их безопасности в автомобиле.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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