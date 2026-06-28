В Узбекистане отменят бумажные полисы автострахования

В Узбекистане был принят закон ЗРУ-1154, изменяющий систему обязательного автострахования. Новый порядок предусматривает цифровизацию страховых услуг для водителей, упрощение оформления документов и облегчение процесса получения выплат после дорожно-транспортных происшествий.

Согласно закону, бумажные страховые полисы будут отменены, а обязательное автострахование полностью перейдет в электронный формат. Полисы будут оформляться в электронном виде, и носить их с собой на бумаге больше не потребуется.

Лицо, пострадавшее в дорожно-транспортном происшествии, сможет обратиться за выплатой компенсации напрямую в свою страховую компанию или к страховщику водителя, виновного в аварии.

При оформлении полиса «Без ограничений» или ВИП-полиса владелец автомобиля и его близкие родственники автоматически включаются в список застрахованных лиц.

Закон также ужесточает финансовые требования к страховым компаниям. Если распределение прибыли создает риск для платежеспособности компании, такое распределение будет запрещено. Страховщики обязаны предоставлять клиентам открытую информацию о стоимости услуг, условиях полиса и порядке выплаты компенсаций.

Для операторов электронной коммерции, аджастеров и сюрвейеров вводится порядок уведомления о начале деятельности.