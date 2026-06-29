В Янгихаяте произошел пожар на территории строящегося здания
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29 июня в Янгихаयातском районе города Ташкента произошел пожар на территории строящегося здания.
В 12:43 в Главное управление МЧС города Ташкента поступило сообщение о возгорании на строительной площадке по улице Навруз.
Спасательная техника прибыла на место происшествия в 12:51. Пожар был локализован в 12:56 и полностью ликвидирован к 12:59.
В результате происшествия пострадавших нет. По предварительным данным, выгорело полизольное покрытие на площади 50 квадратных метров.
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