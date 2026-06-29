В Янгихаяте произошел пожар на территории строящегося здания

·25·Узбекистан
В Янгихаяте произошел пожар на территории строящегося здания

29 июня в Янгихаयातском районе города Ташкента произошел пожар на территории строящегося здания.

В 12:43 в Главное управление МЧС города Ташкента поступило сообщение о возгорании на строительной площадке по улице Навруз.

Спасательная техника прибыла на место происшествия в 12:51. Пожар был локализован в 12:56 и полностью ликвидирован к 12:59.

В результате происшествия пострадавших нет. По предварительным данным, выгорело полизольное покрытие на площади 50 квадратных метров.

ЯнгихаятТашкентулица НаврузПожарМЧССтроительство
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Nodirbek Razzokov
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