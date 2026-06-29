Крупное отключение электроэнергии в Ташкенте полностью устранено

После аварии на подстанции «Юксак» в Ташкенте электроснабжение было полностью восстановлено для всех потребителей. Службы Министерства энергетики устранили последствия неисправности 29 июня в 03:56.

Технологический сбой был зафиксирован 28 июня в 20:45. Техническая неисправность в сети напряжением 110 кВ в Яксарайском районе привела к остановке двух газотурбинных установок Ташкентской ТЭЦ.

В результате аварии электроснабжение было прервано в Яксарайском, Чиланзарском, Мирабадском и Учтепинском районах, а также в Зангиатинском районе. Временно без электричества остались 55 тысяч абонентов, что составляет 6,2% от общего числа потребителей города Ташкента.

Подача электроэнергии восстанавливалась поэтапно с 21:50 28 июня. Во всех районах электроснабжение было полностью восстановлено к 04:00 29 июня.

В настоящее время энергосистема региона работает в штатном режиме.