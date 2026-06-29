В июле температура воздуха в Узбекистане может подняться до 45 градусов

По прогнозам синоптиков, июль в Узбекистане ожидается значительно жарче обычного. Среднемесячная температура воздуха может быть на 1,5–3 градуса выше климатической нормы.

В первые дни июля погода будет относительно умеренной. Однако к концу первой декады ожидается повышение температуры до +37...+40 градусов.

В южных регионах будет еще жарче, температура может достичь +41...+43 градусов. В отдельные периоды в некоторых районах республики столбик термометра может подняться до +45 градусов.

В течение месяца погода будет преимущественно сухой. Ожидается малое количество осадков.

Кратковременные дожди и грозы возможны только в предгорных и горных районах.