В июле температура воздуха в Узбекистане может подняться до 45 градусов
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По прогнозам синоптиков, июль в Узбекистане ожидается значительно жарче обычного. Среднемесячная температура воздуха может быть на 1,5–3 градуса выше климатической нормы.
В первые дни июля погода будет относительно умеренной. Однако к концу первой декады ожидается повышение температуры до +37...+40 градусов.
В южных регионах будет еще жарче, температура может достичь +41...+43 градусов. В отдельные периоды в некоторых районах республики столбик термометра может подняться до +45 градусов.
В течение месяца погода будет преимущественно сухой. Ожидается малое количество осадков.
Кратковременные дожди и грозы возможны только в предгорных и горных районах.
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