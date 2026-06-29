Зарплаты, пенсии и налоги: что изменится с 1 июля

·33·Узбекистан
Зарплаты, пенсии и налоги: что изменится с 1 июля

С 1 июля в Узбекистане вступают в силу ряд важных нововведений и изменений. Они охватывают такие сферы, как налоговая система, социальные выплаты, туризм, строительство, электронная торговля и государственные услуги. Ожидается, что новые правила создадут ряд облегчений для граждан и предпринимателей.

Одним из наиболее значимых нововведений является дальнейшее упрощение налоговой системы. Теперь налоговые платежи будут распределяться автоматически через единый казначейский счет. Это устраняет необходимость подачи отдельного заявления для перевода излишне уплаченных сумм на другие виды налогов.

Также будет отменена «автокамеральная» налоговая проверка. Предпринимателям, чей налоговый риск оценен как средний, сначала будет направлено уведомление. Если выявленные недостатки будут устранены в течение одного месяца, налоговая проверка не будет проводиться.

В сфере туризма также есть новости. Запуск единой национальной платформы туризма создаст для иностранных туристов возможности получения электронных СИМ-карт, автоматической регистрации в отелях, а также онлайн-покупки билетов и музейных пропусков.

Важные изменения коснутся и системы социальной защиты. С 1 июля пособие по временной нетрудоспособности («больничный») будет выплачиваться за счет государственного социального страхования. Выплаты будут рассчитываться автоматически и перечисляться на социальную карту.

Система борьбы с коррупцией также будет цифровизирована. В государственных организациях поэтапно будут внедряться новая национальная система сертификации и платформа «Цифровой комплаенс» .

В строительной сфере будут созданы более удобные условия для граждан и предпринимателей. Теперь для получения разрешения на строительство, а также подключения к сетям электро-, газо-, водо- и канализационного снабжения будет достаточно одного заявления и единого платежа .

В сфере электронной торговли вступают в силу некоторые изменения. При онлайн-покупке смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой бытовой электроники из-за рубежа вводится единый таможенный сбор в размере 5 процентов .

В то же время устанавливаются новые требования по энергоэффективности для зданий, строящихся и реконструируемых в государственных учреждениях. Все новые объекты должны будут соответствовать стандартам энергосбережения категории «С» как минимум.

Социальные выплаты также будут увеличены. С 1 июля пенсии, пособия на детей, средства материальной помощи и другие социальные выплаты вырастут на 7 процентов . Кроме того, определено повышение заработной платы гражданского персонала системы обороны на 20 процентов .

По мнению экспертов, данные изменения будут способствовать упрощению доступа населения к государственным услугам, улучшению бизнес-среды и дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты.

Узбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

С 1 июля государство будет оплачивать «больничные» и в частных предприятияхС 1 июля государство будет оплачивать «больничные» и в частных предприятияхСегодня, 19:56Указом Президента награждена группа активной молодежиУказом Президента награждена группа активной молодежиСегодня, 19:37Завтра погода резко изменится: где ожидаются дождиЗавтра погода резко изменится: где ожидаются дождиСегодня, 18:1630 июня в Бектемире временно отключат газ30 июня в Бектемире временно отключат газСегодня, 17:45В июле температура воздуха в Узбекистане может подняться до 45 градусовВ июле температура воздуха в Узбекистане может подняться до 45 градусовСегодня, 16:40Крупное отключение электроэнергии в Ташкенте полностью устраненоКрупное отключение электроэнергии в Ташкенте полностью устраненоСегодня, 16:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Кашкадарье школу в этом году окончили три ученика
В Кашкадарье школу в этом году окончили три ученика
Важные нововведения, вступившие в силу с сегодняшнего дня
Важные нововведения, вступившие в силу с сегодняшнего дня
Рекордное событие в США: 100-летие Мэрилин Монро отметили массовым перформансом
Рекордное событие в США: 100-летие Мэрилин Монро отметили массовым перформансом
Узгидромет выпустил важное предупреждение
Узгидромет выпустил важное предупреждение
Государственный долг Узбекистана достиг 47 миллиардов долларов
Государственный долг Узбекистана достиг 47 миллиардов долларов
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00
Завтра в государственных организациях рабочий день начнется в 10:00