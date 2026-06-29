Зарплаты, пенсии и налоги: что изменится с 1 июля

С 1 июля в Узбекистане вступают в силу ряд важных нововведений и изменений. Они охватывают такие сферы, как налоговая система, социальные выплаты, туризм, строительство, электронная торговля и государственные услуги. Ожидается, что новые правила создадут ряд облегчений для граждан и предпринимателей.

Одним из наиболее значимых нововведений является дальнейшее упрощение налоговой системы. Теперь налоговые платежи будут распределяться автоматически через единый казначейский счет. Это устраняет необходимость подачи отдельного заявления для перевода излишне уплаченных сумм на другие виды налогов.

Также будет отменена «автокамеральная» налоговая проверка. Предпринимателям, чей налоговый риск оценен как средний, сначала будет направлено уведомление. Если выявленные недостатки будут устранены в течение одного месяца, налоговая проверка не будет проводиться.

В сфере туризма также есть новости. Запуск единой национальной платформы туризма создаст для иностранных туристов возможности получения электронных СИМ-карт, автоматической регистрации в отелях, а также онлайн-покупки билетов и музейных пропусков.

Важные изменения коснутся и системы социальной защиты. С 1 июля пособие по временной нетрудоспособности («больничный») будет выплачиваться за счет государственного социального страхования. Выплаты будут рассчитываться автоматически и перечисляться на социальную карту.

Система борьбы с коррупцией также будет цифровизирована. В государственных организациях поэтапно будут внедряться новая национальная система сертификации и платформа «Цифровой комплаенс» .

В строительной сфере будут созданы более удобные условия для граждан и предпринимателей. Теперь для получения разрешения на строительство, а также подключения к сетям электро-, газо-, водо- и канализационного снабжения будет достаточно одного заявления и единого платежа .

В сфере электронной торговли вступают в силу некоторые изменения. При онлайн-покупке смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой бытовой электроники из-за рубежа вводится единый таможенный сбор в размере 5 процентов .

В то же время устанавливаются новые требования по энергоэффективности для зданий, строящихся и реконструируемых в государственных учреждениях. Все новые объекты должны будут соответствовать стандартам энергосбережения категории «С» как минимум.

Социальные выплаты также будут увеличены. С 1 июля пенсии, пособия на детей, средства материальной помощи и другие социальные выплаты вырастут на 7 процентов . Кроме того, определено повышение заработной платы гражданского персонала системы обороны на 20 процентов .

По мнению экспертов, данные изменения будут способствовать упрощению доступа населения к государственным услугам, улучшению бизнес-среды и дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты.