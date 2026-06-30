В Андижане в тюбетейке обнаружили 35,6 тысячи долларов

·22·Узбекистан
В Андижане в тюбетейке обнаружили 35,6 тысячи долларов

В Андижанской области сотрудники таможни пресекли попытку вывоза 35,6 тысяч долларов США, спрятанных внутри тюбетейки.

Инцидент произошел на пограничном таможенном посту «Дустлик» главного таможенного управления Андижанской области. 51-летний гражданин, выезжавший в соседнее государство, спрятал наличную валюту в своей тюбетейке.

В ходе досмотра было обнаружено 35,6 тысячи долларов США. Данные средства не были указаны в таможенной декларации и не были заявлены при устном опросе сотрудников.

Наличная иностранная валюта была изъята в процессуальном порядке. В настоящее время по данному факту проводятся таможенные проверки.

Согласно действующим правилам, резиденты Узбекистана могут вывозить из страны наличную иностранную валюту в эквиваленте до 100 миллионов сумов.

АндижанДустликТаможняДоллар СШАТюбетейкаГраница
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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