Население Узбекистана оказалось на 810 тысяч человек больше расчетного

Согласно предварительным результатам переписи населения и сельского хозяйства, численность фактически проживающего в Узбекистане населения составила 39 миллионов 47 тысяч 321 человек.

По имеющимся данным, реальный показатель, выявленный в ходе переписи, оказался на 810 тысяч 617 человек больше цифр в текущих статистических расчетах.

Таким образом, отмечено, что население страны преодолело порог в 39 миллионов человек. После объявления окончательных результатов может быть представлена дополнительная информация по регионам и составу населения.