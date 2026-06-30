В каком регионе Узбекистана проживает больше всего населения

·22·Узбекистан
В каком регионе Узбекистана проживает больше всего населения

Среди регионов Узбекистана Самаркандская область заняла первое место по численности населения. Об этом сообщают предварительные результаты переписи населения и сельского хозяйства, проведенной в 2026 году, передает УЗ24.уз.

В Самаркандской области проживает 4 миллиона 404 тысячи 575 человек. Ферганская область с населением 4 миллиона 238 тысяч 911 человек занимает второе место.

Население Ташкентской области составило 3 миллиона 763 тысячи 93 человека, что соответствует третьему месту. В Кашкадарьинской области зафиксировано 3 миллиона 692 тысячи 323 жителя, а в Андижанской — 3 миллиона 531 тысяча 777 человек.

В столице, городе Ташкенте, проживает 3 миллиона 224 тысячи 838 человек. С этим показателем город занимает шестое место среди регионов республики.

Меньше всего людей проживает в Сырдарьинской области — там насчитывается 954 тысячи 361 гражданин. В Навоийской области зафиксировано 1 миллион 184 тысячи 591 человек, в Джизакской — 1 миллион 524 тысячи 55 жителей.

Самаркандская областьФерганская областьгород ТашкентСырдарьяНавоиДжизак
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Nodirbek Razzokov
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