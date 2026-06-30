В 20 вузах откроются лаборатории искусственного интеллекта

В центре «Цифрового правительства» запущен первый суперкомпьютерный кластер в Узбекистане. Согласно плану, в следующем году его мощность будет увеличена в три раза.

В текущем году в 20 высших учебных заведениях будут организованы лаборатории искусственного интеллекта. Молодежь сможет бесплатно пользоваться этим суперкомпьютером и лабораториями для поиска решений проблем в сетях и регионах с помощью ИИ.

В последние годы в городах Ташкент, Нукус, Карши, Термез, Ургенч и Фергана были запущены современные ИТ-парки. На прошлой неделе в Новом Намангане стартовал еще один крупный проект.

Кроме того, в городах Андижан, Самарканд, Джизак, Бухара, Гулистан, Чирчик, Нурафшон и Навои начинается строительство крупных ИТ-парков общей площадью 100 тысяч квадратных метров.

Ожидается, что благодаря этим проектам будет создано более 20 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест для молодежи.

Кроме того, будет запущена программа «Мой первый компьютер». Согласно ей, для 10 тысяч молодых людей из нуждающихся семей половина стоимости ноутбука будет покрыта за счет Фонда цифровых технологий.

Оставшаяся часть будет предоставлена в виде беспроцентного займа с условием выплаты в течение трех лет.