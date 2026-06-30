Новые стипендии для студентов в сфере ИТ и искусственного интеллекта

Теперь студенты третьего курса высших учебных заведений, готовящих кадры по направлениям информационных технологий и искусственного интеллекта, будут продолжать обучение в ИТ-парках на основе дуального образования.

Этот порядок позволит студентам связать теоретические знания с практикой, изучить рабочие процессы в профильных компаниях и участвовать в проектах вместе со специалистами.

Для талантливых студентов, обучающихся по данным направлениям, вводится государственная стипендия имени Мухаммада аль-Хорезми.

Кроме того, для талантливых девушек учреждается стипендия «Девушки-инженеры» в областях инженерии, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Данные стипендии будут выплачиваться с начала нового учебного года. Ими смогут воспользоваться студенты не только государственных, но и частных высших учебных заведений.

На данный момент победители престижных международных олимпиад по химии, биологии, физике, математике и информатике награждаются суммой в 1 миллиард сумов, а их наставники — 200 миллионами сумов.

Теперь аналогичное поощрение будет применяться и к победителям международных олимпиад по искусственному интеллекту, а также к их наставникам.