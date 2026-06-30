На этой неделе температура снизится: рекомендации для дехкан и животноводов

·25·Узбекистан
На этой неделе температура снизится: рекомендации для дехкан и животноводов

На текущей неделе на территории Узбекистана ожидается определенное смягчение сильной жары, наблюдавшейся в предыдущие недели лета. Известный климатолог Эркин Абдулахатов представил свой анализ и важные рекомендации относительно ожидаемых изменений погоды в течение недели и их влияния на сельскохозяйственный сектор.

В целом, ожидается, что эта неделя будет относительно благоприятной и эффективной для проведения сельскохозяйственных работ.

Растениеводство: стресс культур снизится

Начиная со вторника, на большей части республики температура воздуха снизится. Это создаст гораздо более благоприятные условия для дневной физиологической активности хлопчатника, овощных и садовых культур. Самое главное — немного увеличится срок сохранения влаги в почве после полива.

Внимание, риск сильного ветра: Сильные ветры в начале недели в некоторых регионах могут привести к быстрому высыханию почвы, повреждению молодых саженцев и поднятию пыли. Поэтому дехканам следует по возможности не планировать химическую обработку и листовую подкормку на ветреные дни.

Риск ливней и селей в горных районах

В горных и предгорных районах в течение недели будет наблюдаться нестабильная погода, возможны кратковременные сильные ливни. В некоторых местах существует вероятность возникновения селей. В связи с этим целесообразно максимально усилить меры предосторожности на сельскохозяйственных полях, в садах и на объектах инфраструктуры на склонах гор.

Важные напоминания для животноводов

С середины недели погодные условия на высокогорных пастбищах коренным образом изменятся. Ожидается значительное снижение температуры воздуха, прохлада в ночные и утренние часы, а в некоторых высокогорных точках возможен даже холод.

  • Теплая одежда и укрытие: Пастухам необходимо подготовить одежду, защищающую от дождя и ветра, а также временные укрытия.

  • Защита ягнят: Рекомендуется заранее предусмотреть меры по защите молодых ягнят от неожиданного переохлаждения.

  • Риск молний: Во время гроз не следует долго удерживать скот на вершинах гор и открытых возвышенностях, необходимо перегонять их в более безопасные укрытия.

Хроника погоды и рекомендаций на неделю:

Культуры и регионы

Ожидаемое состояние

Рекомендуемые меры

Культуры на равнинах

Температура снизится, влага будет сохраняться хорошо

Эффективное использование периода влажности после полива

Дни с сильным ветром

Высыхание почвы, повреждение саженцев

Приостановка химической обработки и листовой подкормки

Горные и предгорные районы

Кратковременные ливневые дожди

Защита объектов от риска селей

Высокогорные пастбища

Ночное похолодание, грозы

Подготовка теплой одежды, не оставлять скот на высоте

Относительно прохладный поток воздуха, который сформируется во второй половине недели, станет настоящим подарком для работников сельского хозяйства в самый разгар лета и поможет качественно организовать полевые работы.

УзбекистанЭркин Абдулахатов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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