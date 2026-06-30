Саида Мирзиёева обсудила важные вопросы с главой ЮНЕСКО

Фото: Telegram / Саида Мирзиёева

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО Халидом аль-Анани. В ходе беседы были рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Самарканде.

Стороны уделили особое внимание дальнейшему расширению стратегического партнерства между Узбекистаном и ЮНЕСКО, превращению выдвинутых инициатив в конкретные проекты и ускорению выполнения намеченных задач.

Развитие человеческого капитала — приоритетная задача

На встрече обсуждались вопросы повышения качества образования, создания широких возможностей для овладения молодежью современными знаниями и навыками, а также инвестирования в человеческий капитал.

По словам Саиды Мирзиёевой, развитие человеческого потенциала имеет решающее значение для долгосрочного прогресса страны. В связи с этим важным считается эффективное использование опыта ЮНЕСКО и международных программ в данном направлении.

Обсуждены искусственный интеллект и креативные индустрии

В ходе общения был затронут вопрос ответственного и эффективного внедрения технологий искусственного интеллекта. В частности, рассмотрены перспективы интеграции новых технологий в сферы образования, науки и культуры.

Халид аль-Анани в качестве генерального директора ЮНЕСКО неоднократно подчеркивал, что организация должна выполнять роль этического ориентира в области новых технологий, таких как искусственный интеллект.

Также в центре внимания оказались возможности поддержки креативных индустрий, создания новых платформ для молодых творцов и продвижения культурных проектов на международном уровне.

Особое внимание женскому лидерству

На встрече обменялись мнениями по вопросам расширения участия женщин в общественной жизни и государственном управлении, их образованию, профессиональному росту и развитию лидерских качеств.

Стороны отметили важность реализации новых образовательных программ, международных проектов и инициатив по обмену опытом в этом направлении.

Укрепление сотрудничества по сохранению культурного наследия

Еще одной важной темой беседы стало сохранение богатого исторического и культурного наследия Узбекистана. Была подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества по охране исторических памятников, их научному изучению и передаче будущим поколениям.

Халид аль-Анани вступил в должность генерального директора организации на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Самарканде в ноябре 2025 года. На той церемонии узбекистанская сторона выразила готовность к продолжению надежного партнерства с ЮНЕСКО.

«Каждая встреча в штаб-квартире ЮНЕСКО открывает новые возможности для дальнейшего углубления нашего стратегического партнерства», — написала Саида Мирзиёева.

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении работы по превращению договоренностей, достигнутых в Самарканде, в практические результаты и выводу сотрудничества между Узбекистаном и ЮНЕСКО на новый уровень.