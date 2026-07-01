Президент подарил девушке Volkswagen: в чем причина?

·3·Узбекистан
Президент подарил девушке Volkswagen: в чем причина?

30 июня, в честь Дня молодежи, на торжественном мероприятии в Олимпийском городке Ташкента самые активные и талантливые молодые люди страны представили свои инновационные проекты. Одним из самых заметных событий мероприятия стало награждение девушки-изобретательницы Айзады Асановой подарком от Президента.

На презентации, организованной Офисом по поддержке молодежных инициатив, главе государства был продемонстрирован ряд перспективных разработок в области науки, инженерии и высоких технологий.

В ходе презентации Нумонжон Иброхимов сообщил о результатах, достигнутых на международном фестивале «Инженеры будущего», а также о проектах по развитию инженерного дела в нашей стране.

Кроме того, были представлены антидроновые системы «Шункор-8» и «Кс1», разработанные Билолиддином Исмоиловым, чемпионом Узбекистана по гонкам ФПВ-дронов 2024–2025 годов. Он также рассказал о работах по дальнейшему совершенствованию этих устройств.

Еще одной участницей мероприятия стала Диёра Курмаева, которая предложила внедрить образовательное направление «Фудомика и метаболомика» в высших учебных заведениях и в качестве эксперимента создать современную специализированную лабораторию.

Одним из самых ярких моментов торжественной церемонии стало награждение Айзады Асановой, одержавшей победу в номинации «Автомобили нового поколения» международного фестиваля «Инженеры будущего».

Талантливая молодая изобретательница в качестве подарка от Президента электромобиль Volkswagen получила его ключи. Кроме того, она была удостоена путевки, которая позволит ей защищать честь Узбекистана на престижном международном конкурсе в Бельгии.

Данное признание расценивается как практический результат реформ, направленных на поддержку молодежи, работающей в сфере науки, инноваций и инженерии в стране.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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