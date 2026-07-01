Количество автомобилей в Узбекистане достигло рекордного уровня

Количество автотранспортных средств в распоряжении населения Узбекистана растет с каждым годом. Согласно последним данным Национального статистического комитета, число автомобилей, принадлежащих физическим лицам, приблизилось к 5 миллионам.

По состоянию на 1 апреля 2026 года количество автотранспортных средств, зарегистрированных на имя граждан, превысило 4 миллиона 903 тысячи. Этот показатель увеличился на 344,6 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике, абсолютное большинство автотранспортных средств составляют легковые автомобили. Их общая доля составляет 92,8 процента, что в количественном выражении составляет 4 миллиона 552,3 тысячи единиц.

Также транспортные средства в распоряжении населения распределились следующим образом: