Количество автомобилей в Узбекистане достигло рекордного уровня

·44·Узбекистан
Количество автомобилей в Узбекистане достигло рекордного уровня

Количество автотранспортных средств в распоряжении населения Узбекистана растет с каждым годом. Согласно последним данным Национального статистического комитета, число автомобилей, принадлежащих физическим лицам, приблизилось к 5 миллионам.

По состоянию на 1 апреля 2026 года количество автотранспортных средств, зарегистрированных на имя граждан, превысило 4 миллиона 903 тысячи. Этот показатель увеличился на 344,6 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике, абсолютное большинство автотранспортных средств составляют легковые автомобили. Их общая доля составляет 92,8 процента, что в количественном выражении составляет 4 миллиона 552,3 тысячи единиц.

Также транспортные средства в распоряжении населения распределились следующим образом:

  • легковые автомобили — 4 млн 552,3 тыс. единиц;

  • грузовые автомобили — 330,3 тыс. единиц;

  • микроавтобусы — 7,5 тыс. единиц;

  • спецтранспорт — 7,2 тыс. единиц;

  • автобусы — 5,8 тыс. единиц.

УзбекистанНациональный статистический комитет
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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