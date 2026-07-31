Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?

·22·Иқтисодиёт
Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?
Қисқача

Давлат солиқ қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг биринчи ярим йиллигида електрон хизматлар кўрсатувчи 97 та хорижий компания давлат буджетига 143,8 млрд сўм солиқ тўлаган. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 84 фоизга ошгани қайд етилди. Енг кўп солиқ тўлаган компаниялар рўйхатида Apple 33,6 млрд сўм билан биринчи, Google 33,3 млрд сўм билан иккинчи ва Meta 28,9 млрд сўм билан учинчи ўринни егаллади.

Ўзбекистон рақамли иқтисодиёти жадал суръатлар билан ривожланишда давом этмоқда. Буни хорижий технологик гигантлар томонидан тўланаётган солиқ ҳажмининг кескин ортиши ҳам тасдиқлайди. Давлат солиқ қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг биринчи ярим йиллигида мамлакатимизда электрон хизматлар кўрсатувчи 97 та хорижий компания томонидан давлат бюджетига 143,8 млрд сўм солиқ тўланган.

Zamin.uz ушбу тарихий ўсишнинг тафсилотлари, глобал гигантларнинг Ўзбекистон бозоридаги улуши ва рақамли иқтисодиётнинг истиқболларини таҳлил қилиб тақдим этади.

Рекорд даражадаги ўсиш: 2025 йилга нисбатан 84% кўпроқ

Ушбу кўрсаткич шунчаки рақам эмас, балки Ўзбекистон рақамли бозорининг жозибадорлиги ортиб бораётганидан далолат беради. 143,8 млрд сўмлик солиқ тушуми 2025 йилнинг шу даврига нисбатан ақл бовар қилмас даражада — 84% га ўсган.

Ушбу кескин сакрашнинг бир нечта асосий сабаблари бор:

  1. Сатҳнинг кенгайиши: Электрон хизматлардан фойдаланувчи ўзбекистонликлар сони ортиб бормоқда (интернет қамровининг яхшиланиши ва смартфонларнинг оммалашиши).

  2. Шаффофлик: Ўзбекистоннинг солиқ тизими рақамли хизматлар учун (гўёки "Google солиғи" деб аталувчи механизм орқали) янада шаффоф ва самарали бўлиб бормоқда.

  3. Глобал Тренд: Хорижий компанияларнинг Ўзбекистондаги фаолияти ва даромадларининг табиий ўсиши.

ТОП-3: Миллиардлар эгалари

Ўзбекистон давлат бюджетига энг кўп солиқ тўлаган хорижий компаниялар ТОП-10 талигида глобал технология гигантлари яққол етакчилик қилмоқда. Энг қизиғи, Apple ва Google ўртасидаги фарқ жуда кичик:

  • Apple: 2026 йил I ярим йиллигида 33,6 млрд сўм солиқ тўлаб, рўйхатда биринчи ўринни эгаллади.

  • Google: Биринчи ўриндан атиги бир неча юз миллион сўм ортда қолган ҳолда, 33,3 млрд сўм тўлаган.

  • Meta: Учинчи ўринни эгаллаб, 28,9 млрд сўм солиқ тўлаган.

Ушбу учта компаниянинг ўзи жами тўланган солиқларнинг тахминан 66% (95,8 млрд сўм) ни ташкил этади, бу уларнинг Ўзбекистон рақамли бозоридаги монопол мавқеини яққол кўрсатади.

ТОП-10 Солиқ тўловчи хорижий компаниялар (2026 I ярим йиллик)

Ўрин

Компания Номи

Солиқ Суммаси (млрд сўм)

1

Apple

33,6

2

Google

33,3

3

Meta

28,9

4

Valve Corp.

15,8

5

Anthropic

6,3

6

OpenAI

5,6

7

Midasbuy

2,9

8

Вooking.соm

2,6

9

TikTok

1,6

10

Anysphere

1,5

Эслатма: Электрон хизматлар кўрсатувчи чет эл юридик шахслари солиқ ҳисоботларини ҳар чорак якунидан кейинги ойнинг 20-кунидан кечиктирмай тақдим этади ва солиқларни тўлайди.

Сунъий Интеллект ва Ўйин Саноати: Янги Ўйинчилар

ТОП-10 рўйхатига диққат қилсангиз, анъанавий гигантлар (Apple, Google) ёнида янги технологиялар билан боғлиқ компаниялар ҳам пайдо бўлган. Жумладан, сунъий интеллект соҳасидаги етакчилар — Anthropic (6,3 млрд сўм) ва OpenAI (5,6 млрд сўм) — мос равишда 5 ва 6-ўринларни эгаллашган. Бу ўзбекистонликлар орасида AI технологияларига қизиқиш ва маиший фойдаланиш ортиб бораётганини кўрсатади.

Шунингдек, гейминг саноати вакиллари — Valve Corp. (15,8 млрд сўм) (Steam платформаси эгаси) ва Midasbuy (2,9 млрд сўм) ҳам рўйхатнинг юқори қисмидан жой олган. Бу ўзбекистонлик ёшлар орасида онлайн ўйинлар ва рақамли маҳсулотлар харидининг оммалашганини тасдиқлайди.

Хулоса ва Таҳлил: Рақамли Иқтисодиётнинг Келажаги

Хорижий компаниялар томонидан тўланаётган солиқларнинг 84% га ўсиши Ўзбекистон рақамли иқтисодиёти учун тарихий ютуқдир. Бу давлат бюджети учун қўшимча даромад манбаи бўлиш билан бирга, глобал технология компанияларининг Ўзбекистон бозорига бўлган ишончидан далолат беради. Аниқ солиқ механизмларининг йўлга қўйилиши ва бозорнинг шаффофлашуви ушбу ўсишни барқарор сақлаб қолишга хизмат қилади. Келажакда Ўзбекистоннинг рақамли саноати нафақат хорижий хизматларни истеъмол қилиш, балки ўз миллий рақамли маҳсулотларини яратиш орқали ҳам ривожланиши кутилмоқда.

Ушбу муҳим иқтисодий таҳлилни дўстларингиз ва таҳлил ишқибозларига юборинг! Кўпчилик учун Ўзбекистон рақамли бозоридаги бу кескин ўсиш ва глобал гигантларнинг солиқлари ҳақида билиш қизиқ бўлиши мумкин.

Сизнингча, хорижий компаниялардан ундирилаётган солиқлар Ўзбекистонда миллий рақамли инфратузилмани ривожлантиришга етарли даражада йўналтириляптими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

ЎзбекистонAppleGoogleMetaДавлат солиқ қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 август учун валюта курслари эълон қилинди3 август учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:243 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда3 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 11:01Ўзбекистон-2027: Солиқ тизимидаги энг муҳим ўзгаришлар (Кешбэк, омонатлар, ставка)Ўзбекистон-2027: Солиқ тизимидаги энг муҳим ўзгаришлар (Кешбэк, омонатлар, ставка)Кеча, 23:0131 июль учун валюта курслари эълон қилинди31 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:3231 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда31 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 10:5130 нафар афғон тадбиркори Тошкентда: мақсад нима? (фото)30 нафар афғон тадбиркори Тошкентда: мақсад нима? (фото)29.07, 23:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда