Малообеспеченным семьям могут выделить по 1 миллиону сумов помощи

В Узбекистане предлагается в ноябре текущего года выплатить малообеспеченным семьям единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона сумов. Об этом говорится в проекте указа Президента, вынесенном на общественное обсуждение 13 октября.

Помощь может быть оказана не только семьям, внесенным в Социальный реестр, но и другим нуждающимся домохозяйствам, доходы которых не превышают установленный критерий. Будут охвачены также семьи, в которых проживают одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, планируется расширить возможности получения компенсаций за электроэнергию, природный газ и уголь. В негазифицированных регионах в отопительный сезон предлагается увеличить базовую норму потребления электроэнергии с 200 кВт·ч до 350 кВт·ч.

Помимо этого, малообеспеченным семьям планируется выплачивать компенсацию за сжиженный газ в размере 3 тысяч сумов за каждый килограмм, до 20 килограммов в месяц.

Напоминание: данные меры пока предложены в качестве проекта. Если они будут утверждены, они вступят в силу в установленном порядке.