В Узбекистане ожидается повышение цен на коммунальные услуги

В Узбекистане с 1 ноября 2026 года предлагается повысить тарифы на отопление и горячую воду для населения в среднем на 30 процентов. Также планируется поднять цену на сжиженный газ, поставляемый в бытовых баллонах, а в негазифицированных регионах — увеличить зимнюю базовую норму потребления электроэнергии. Об этом говорится в проектах постановлений, вынесенных правительством на общественное обсуждение 13 октября.

В соответствии с проектом постановления «О дополнительных мерах по поэтапному внедрению рыночных механизмов в сферу теплоснабжения», с 1 ноября предлагается повысить тарифы на услуги централизованного отопления и горячей воды для населения по всей республике в среднем на 30 процентов.

В проекте также предусмотрены новые тарифы на услуги централизованного теплоснабжения, запланированные к вступлению в силу с 1 ноября 2026 года.

Цена на сжиженный газ может вырасти в 2,5 раза

Наряду с теплоснабжением планируется также повысить цену на сжиженный газ, поставляемый в бытовых баллонах.

Согласно проекту постановления «О мерах по поэтапному внедрению рыночных механизмов бесперебойного обеспечения населения сжиженным газом», предлагается увеличить действующую цену за один килограмм сжиженного газа с 2 тысяч сумов до 5 тысяч сумов.

Однако в целях поддержки нуждающихся семей предусмотрена выплата компенсации в размере до 3 тысяч сумов за каждый килограмм сжиженного газа в объеме до 20 килограммов в месяц. В результате в пределах установленной нормы для таких семей цена одного килограмма газа останется на прежнем уровне — 2 тысячи сумов.

На финансирование данных компенсаций планируется выделить 158 миллиардов сумов.

В негазифицированных регионах будет увеличена норма электроэнергии

Для населения, проживающего в районах, не подключенных к сети природного газа или где доставка газа затруднена, предлагается увеличить базовую норму электроэнергии в отопительный сезон.

Согласно плану, с 1 ноября 2026 года месячная базовая норма будет поднята с действующих 200 кВт·ч до 350 кВт·ч. При этом за электроэнергию в диапазоне от 201 до 350 кВт·ч оплата будет рассчитываться по 650 сумов вместо нынешних 900 сумов. Это означает снижение тарифа на электроэнергию в данном диапазоне примерно на 28 процентов.

Например, плата за домохозяйство, потребляющее 350 кВт·ч электроэнергии в месяц, снизится с 265 тысяч сумов до 227,5 тысячи сумов. В результате семья сможет сберечь 37,5 тысячи сумов в месяц.

При потреблении электроэнергии в 250 кВт·ч экономия составит 12,5 тысячи сумов, а при 300 кВт·ч — 25 тысяч сумов.

Ожидается, что новая базовая норма охватит около 80 процентов негазифицированных абонентов. По подсчетам, в течение отопительного сезона более 1,5 миллиона домохозяйств смогут сэкономить в общей сложности около 171 миллиарда сумов. Средняя экономия в расчете на одно домохозяйство составит около 27,5 тысячи сумов в месяц.

Отмечается, что в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области отопительный сезон длится с октября по февраль. В остальных регионах страны отопительный сезон охватывает месяцы с ноября по февраль.

Будут учтены и перебои в поставках газа

Домохозяйства, проживающие в регионах, где, несмотря на подключение к сети природного газа, в определенные периоды доставка газа затруднена, также сталкиваются с дополнительными трудностями.

Согласно данным, в период со 2 декабря 2025 года по 17 марта 2026 года количество таких домохозяйств в отдельные дни варьировалось от 5 тысяч до 607 тысяч.

По этой причине предложение об увеличении базовой нормы использования электроэнергии в зимний сезон связано с необходимостью учета наряду с негазифицированными регионами и тех условий, где наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

Нуждающимся семьям окажут помощь по одному миллиону сумов

В процессе реформирования энерготарифов также предусмотрены меры социальной поддержки населения.

Согласно плану, в ноябре 2026 года нуждающимся семьям планируется выделить единовременную финансовую помощь в размере 1 миллиона сумов. Наряду с этим будут расширены критерии получения компенсаций за электроэнергию и природный газ. В результате этого государственной поддержкой удастся охватить дополнительно 166 тысяч семей.

Кроме того, предлагается продлить срок выплаты компенсации за потребление энергии сверх базовой нормы с 1 апреля 2027 года до 1 апреля 2028 года. Если предложение будет одобрено, 470 тысяч семей получат возможность пользоваться государственной поддержкой еще в течение одного года.

На эти цели планируется выделить дополнительные 150 миллиардов сумов.

Будут приняты меры по повышению энергоэффективности жилья

Для долгосрочного снижения энергорасходов населения планируется не ограничиваться только тарифными льготами, но и повысить энергоэффективность жилых домов.

В частности, в махаллях «тяжелой» категории будут продолжены работы, направленные на энергоэффективность в 3 тысячах домохозяйств семей, находящихся на государственном обеспечении.

В этом процессе предусматривается облицовка домов теплоизоляционными материалами, установка энергоэффективных окон и дверей, использование солнечных панелей и гелиоколлекторов.

Ожидается, что эти меры послужат лучшему сохранению тепла в домах, снижению энергозатрат и долгосрочному сокращению коммунальных платежей населения.

Таким образом, если повышение зимней базовой нормы электроэнергии направлено на создание краткосрочного облегчения для населения, то повышение энергоэффективности жилья и внедрение возобновляемых источников энергии послужат снижению расходов в будущем.

Стоит отметить, что предложения по повышению тарифов на отопление и горячую воду, изменению цены сжиженного газа и поднятию базовой нормы электроэнергии пока отражены в проектах постановлений. Их общественное обсуждение продлится до 28 октября 2026 года.