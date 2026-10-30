В ноябре нуждающимся семьям будет выделена единовременная помощь в размере 1 миллиона сумов

В соответствии с соответствующим указом Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2026 года, в целях социальной поддержки населения в предстоящий осенне-зимний отопительный сезон 2026/2027 годов отдельным категориям нуждающихся семей будет выделена единовременная материальная помощь в размере 1 миллиона сумов.

Установлено, что данные выплаты будут доставлены получателям в адресном порядке в ноябре текущего года.

Кому будет выплачена единовременная помощь?

Согласно установленным критериям, единовременная выплата в размере 1 миллиона сумов будет предоставлена следующим гражданам и семьям:

Семьи, включенные в «Единый реестр социальной защиты»: семьи, признанные государством малообеспеченными;

Нуждающиеся по заключению «Махаллинской семерки»: домохозяйства, которые, даже не входя в реестр, были признаны ответственными лицами махалли действительно нуждающимися в материальной поддержке;

Малообеспеченные семьи, проживающие в многоквартирных домах: семьи, подключенные к централизованной системе отопления, чей среднедушевой доход не превышает установленные предельные критерии;

Лица, нуждающиеся в постороннем уходе: одиноко проживающие пожилые люди, а также граждане с инвалидностью I и II групп;

Дети-сироты и дети, потерявшие кормильца: семьи, воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот.

Дополнительные категории и порядок выплат

Также разрешено выделение данной помощи другим нуждающимся семьям, не вошедшим в основной список, на основании заключений и решений районных или городских штабов, работающих над созданием стабильных рабочих мест и повышением доходов населения в регионах.

Средства помощи будут полностью профинансированы в течение ноября и доставлены бенефициарам на банковские карты или в наличной форме в адресном порядке.

Данная мера направлена на облегчение коммунальных расходов и покрытие повседневных необходимых нужд социально уязвимых слоев населения в преддверии начала холодного сезона.