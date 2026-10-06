Зимой поддержка нуждающихся семей усилится: объявлены новые меры

С приближением зимнего сезона был предложен ряд новых мер, направленных на облегчение расходов нуждающихся семей на электроэнергию, газ, уголь и коммунальные услуги. Одно из важнейших нововведений — увеличение льготной базовой нормы потребления электроэнергии в негазифицированных районах.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по поддержке населения, особенно нуждающихся в социальной защите семей, в осенне-зимний период.

Речь идет не только об одноразовой помощи, но и о расширении механизмов покрытия коммунальных расходов и увеличении охвата поддержкой в зимний период.

Базовая норма потребления электроэнергии будет увеличена

На презентации было одобрено предложение об увеличении базовой нормы потребления электроэнергии с 200 до 350 киловатт-часов в отопительный сезон в негазифицированных районах и регионах, куда не поступает природный газ.

Это может стать важным изменением, особенно для домохозяйств, которые зимой отапливают свои дома с помощью электроэнергии.

Поскольку в холодное время года потребность в электроэнергии резко возрастает по сравнению с обычными днями. Именно поэтому особое значение приобретает облегчение расходов на электроэнергию в районах, где отсутствует газовая сеть.

В декабре нуждающимся семьям может быть оказана единовременная помощь

На презентации было выдвинуто еще одно важное предложение.

Согласно ему, предложено рассмотреть вопрос о выделении единовременной материальной помощи нуждающимся семьям в декабре.

Ожидается, что эта мера станет дополнительной поддержкой в покрытии самых необходимых расходов семей в холодные дни.

Однако при определении получателей помощи основной акцент будет сделан на адресность. То есть государственная поддержка должна доходить до действительно нуждающихся семей.

Еще 166 тысяч семей могут получить поддержку

Еще одно нововведение касается семей, не вошедших в Социальный реестр, но нуждающихся в помощи.

Согласно предложению, при покрытии расходов на электроэнергию, газ, уголь и коммунальные услуги планируется увеличить критерий дохода на каждого члена семьи до 1 миллиона 430 тысяч сумов.

В результате этого изменения охват поддержкой планируется расширить еще на 166 тысяч семей.

Таким образом, система социальной помощи не ограничится лишь семьями, включенными в официальный реестр, но и сможет охватить другие нуждающиеся домохозяйства, чей доход ниже установленного критерия.

Срок действия компенсации может быть продлен до 2028 года

Было предложено продолжить механизм частичного покрытия расходов за объем потребления электроэнергии и газа, превышающий базовую норму.

Предусматривается продление срока действия данной компенсации до 1 апреля 2028 года.

По расчетам, эта мера может охватить 470 тысяч семей в год.

Ожидается, что продление этого механизма послужит смягчением расходов для домохозяйств с высоким уровнем потребления энергии в зимний сезон.

Помощь также будет оказана 3 тысячам домохозяйств в тяжелых условиях

Поддержка не ограничивается только частичным покрытием платежей.

Продолжатся работы по теплоизоляции и обеспечению энергосберегающим оборудованием 3 тысяч домохозяйств в махаллях с тяжелыми условиями.

Эта мера направлена на долгосрочное снижение энергопотребления домохозяйств и эффективное сохранение тепла.

Главная задача — довести помощь до истинного адресата

Президент поручил правительству своевременно направить средства на установленную помощь, обеспечить адресность при выявлении нуждающихся семей и усилить контроль за тем, чтобы выделенная поддержка доходила до каждой семьи.

Этот вопрос особенно важен. Поскольку наряду с увеличением объема социальной помощи должно быть обеспечено ее справедливое распределение.

Вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду в сфере энергетики находится на повестке дня заблаговременно. В частности, в июле Президенту были представлены меры по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов, были определены задачи по газоснабжению, ремонту сетей и формированию запасов топлива.

Также по результатам анализа обращений в топливно-энергетической сфере была поставлена задача выявить регионы, где наблюдаются проблемы в электро- и газоснабжении, и принять по ним адресные меры.

К энергетическим предприятиям также будут ужесточены требования

Наряду с помощью населению на презентации был рассмотрен вопрос повышения эффективности самой энергетической системы.

Даны указания по трансформации деятельности предприятий, производящих и поставляющих энергоресурсы, повышению эффективности управления, сокращению лишних расходов и потерь в сетях.

За этим стоит одна важная цель: наряду с поддержкой населения повысить стабильность и эффективность энергетической системы.

Президент в июле отмечал наличие 1 916 махаллей в энергетической сфере, куда сложно осуществлять поставку газа, и поставил задачу подготовить точные расчеты по укреплению электрической инфраструктуры и обеспечению дополнительной потребности в энергии в таких районах.

Основные изменения для населения в преддверии зимы

Если предложения будут одобрены, в осенне-зимний период для нуждающихся семей ожидается запуск нескольких важных механизмов:

базовая норма электроэнергии в негазифицированных районах будет увеличена до 350 кВт·ч ;

будет рассмотрен вопрос выделения единовременной материальной помощи нуждающимся семьям в декабре;

за счет увеличения критерия дохода до 1 миллиона 430 тысяч сумов будут охвачены еще 166 тысяч семей ;

предлагается продлить срок действия компенсации по электроэнергии и газу до 1 апреля 2028 года ;

планируется поддержать 470 тысяч семей в год посредством данного механизма;

3 тысячи домохозяйств в тяжелых условиях будут обеспечены оборудованием для сохранения тепла и энергосбережения.

Эти меры, направленные на облегчение расходов населения в зимний сезон, имеют важное значение, особенно для семей с низкими доходами и высокой потребностью в энергоресурсах.

Самый главный вопрос заключается в том, чтобы установленные механизмы помощи не оставались на бумаге — чтобы средства выделялись вовремя и реально доходили до каждого нуждающегося домохозяйства.