Срок государственной компенсации за газ и электроэнергию для 470 тыс. семей будет продлен

В Узбекистане рассматриваются новые меры по поддержке нуждающихся семей. Одним из главных нововведений является предложение о продлении срока покрытия части расходов на потребление электроэнергии и газа сверх базовой нормы до 1 апреля 2028 года. Планируется, что благодаря этому государственной поддержкой за год будут охвачены 470 тысяч семей.

Однако изменения не ограничиваются только коммунальными платежами. Планируется также расширить возможности получения помощи для семей, которые не вошли в Социальный реестр, но оцениваются как нуждающиеся.

Круг поддержки расширится для 166 тысяч семей

Согласно новому предложению, будет изменен критерий дохода, применяемый при покрытии расходов на электроэнергию, газ, уголь и коммунальные услуги для нуждающихся семей, не входящих в Социальный реестр.

В текущем предложении предусматривается увеличение критерия дохода, приходящегося на каждого члена семьи, до 1 миллиона 430 тысяч сумов.

Что это дает?

В результате повышения данного критерия появится возможность охватить государственной помощью еще 166 тысяч семей, которые ранее не смогли войти в нее из-за прежнего критерия.

Таким образом, предполагается, что одним из основных направлений государственной поддержки станет доведение помощи не только до семей, состоящих в Социальном реестре, но и до нуждающихся домохозяйств с относительно низким доходом, даже если они не состоят в реестре.

Срок компенсации для 470 тысяч семей будет продлен

В зимний сезон потребность домохозяйств в электроэнергии и газе резко возрастает по сравнению с обычным периодом. Особенно в холодные дни может возникнуть необходимость потребления сверх базовой нормы.

По этой причине было предложено продлить срок предоставления компенсации за потребление сверх базовой нормы до 1 апреля 2028 года.

По плану этот механизм охватит 470 тысяч семей в год.

В действующей системе также существует механизм компенсации для нуждающихся семей по потреблению электроэнергии и газа сверх базовой нормы. Например, в 2026 году предусмотрена выплата компенсации за часть потребления электроэнергии до 150 кВт·ч сверх базовой нормы, а по газу — в зависимости от сезона по установленному дополнительному объему.

Следовательно, главное значение нового предложения заключается в продлении срока использования данного механизма поддержки на более длительный период.

Важный аспект: это не автоматическая выплата для всех семей

Новую новость неправильно воспринимать так, будто «государство оплатит газ и электричество всех семей».

Речь идет о предоставлении компенсации нуждающимся семьям на основе установленных критериев. Компенсация действует в отношении определенной части потребления сверх базовой нормы.

В действующем порядке обратиться за такой компенсацией можно через Центр государственных услуг, центр социальных услуг «Инсан», социального работника в махалле или электронные системы.

Поэтому даже после вступления в силу новых мер условия получения помощи и то, кто именно будет иметь право на компенсацию, определяются на основе отдельных критериев.

Еще одна помощь для 3 тысяч домохозяйств в тяжелых условиях

Государственная поддержка не ограничивается лишь частичным покрытием коммунальных платежей.

Также планируется продолжить работы по тепловой защите и обеспечению энергосберегающим оборудованием 3 тысяч домохозяйств в махаллях с тяжелыми условиями.

Примечательность этой меры заключается в том, что помощь оказывается семье не только путем компенсации платежей, но и за счет улучшения возможностей эффективного использования энергии.

То есть повышение способности дома сохранять тепло и использование энергосберегающих технологий может послужить снижению коммунальных расходов в будущем.

На правительство возложены важные задачи

В рамках представленных предложений определены задачи по своевременному направлению средств помощи, обеспечению адресности при выявлении действительно нуждающихся семей и усилению контроля за тем, чтобы выделенная помощь доходила до каждого домохозяйства.

Главная цель здесь — наряду с расширением системы компенсаций обеспечить поступление государственных средств именно тем семьям, которые действительно нуждаются в помощи.

Также даны указания по трансформации энергогенерирующих и энергоснабжающих предприятий, повышению эффективности управления, сокращению лишних расходов и потерь в сетях.

Что эти изменения означают для семей?

Кратко говоря, рассмотренные предложения охватывают сразу несколько направлений:

критерий дохода для нуждающихся семей, не входящих в социальный реестр, может быть увеличен до 1,43 миллиона сумов ;

в результате планируется расширить охват поддержкой еще на 166 тысяч семей ;

предложено продлить срок компенсации за потребление электроэнергии и газа сверх базовой нормы до 1 апреля 2028 года ;

ожидается, что этот механизм охватит 470 тысяч семей в год;

в махаллях с тяжелыми условиями 3 тысячи домохозяйств будут обеспечены тепловой защитой и энергосберегающим оборудованием.

Самое главное, эти цифры связаны не только с облегчением коммунальных платежей. За ними стоит комплексный подход государства, направленный на выявление нуждающихся семей, оказание им адресной помощи и снижение энергопотребления.

Именно поэтому продление срока компенсации для 470 тысяч семей до 2028 года и включение в круг поддержки еще 166 тысяч семей рассматривается как важная социальная мера для населения.