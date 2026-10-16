Лазизбек Темиров утвержден в должности хокима Яшнабадского района

В одной из самых молодых и динамично развивающихся административных единиц города Ташкента — Янгихаётском районе назначен новый хоким. На внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Янгихаётского района кандидатура Темирова Лазизбека Пулатовича была одобрена единогласно.

До сегодняшнего дня он работал руководителем в сфере экономики и сокращения бедности в Яшнабадском районе.

Образование и научный потенциал

Вновь назначенный хоким имеет отличную академическую базу в области экономики и финансов:

Год и место рождения: родился в 1989 году в Ферганском районе Ферганской области;

Высшее образование: в 2012 году окончил главный экономический вуз страны — Ташкентский государственный экономический университет ;

Степень магистра: в 2021 году успешно окончил магистратуру данного университета, углубив свои знания в области государственного и экономического управления.

Трудовой путь: от экономической системы до руководства районом

Лазизбек Темиров постепенно приобретал опыт в системе государственного управления и местной исполнительной власти:

Ответственные должности: за время своей трудовой деятельности работал в различных важных отраслях финансов, экономики и государственного управления;

Опыт руководства в Яшнабадском районе: с 2024 года работал первым заместителем хокима Яшнабадского района по вопросам финансово-экономия и сокращения бедности — начальником районного отдела экономики и финансов;

Новые задачи: теперь он будет руководить реализацией приоритетных программ по привлечению новых инвестиций, модернизации инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения в Янгихаётском районе.

В то время как Янгихаётский район отличается своим огромным промышленным и логистическим потенциалом, приход к руководству регионом профильного экономиста-руководителя, как ожидается, придаст положительный импульс будущим экономическим показателям района.