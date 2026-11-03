Сильные осадки: жителям каких регионов следует быть осторожными 4–5 ноября?

·131·Узбекистан
Сильные осадки: жителям каких регионов следует быть осторожными 4–5 ноября?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В горных и предгорных районах Узбекистана 4–5 ноября из-за сильных осадков существует опасность схода селей и паводков.
  • Опасность охватывает Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую, Самаркандскую, Навоийскую, Джизакскую области и Ташкентскую область, а также предгорные зоны Ферганской долины.
  • Профильные ведомства призывают жителей ограничить поездки в горные районы, а водителей — быть осторожными.

В связи с ожидаемыми сильными осадками в Узбекистане 4 и 5 ноября в ряде предгорных и горных районов республики объявлена опасность схода селей и паводков.

На фоне резкого изменения погодных условий профильные ведомства и синоптики призывают жителей горных районов, отдыхающих, а также водителей, передвигающихся по горным дорогам, усилить меры личной безопасности.

Список регионов, где ожидается опасность схода селей

Из-за сильных дождей резкий подъем уровня воды возможен в горных и предгорных зонах следующих областей:

  • Южные области: Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области;

  • Центральные регионы: Самаркандская, Навоийская и Джизакская области;

  • Ташкентская область: Бостанлыкский, Ахангаранский, Паркентский и другие предгорные районы;

  • Ферганская долина: предгорные районы Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.

Также существует вероятность скопления дождевых вод в низинах и подтопления отдельных населенных пунктов в результате увеличения количества осадков.

Важные рекомендации по безопасности для населения и водителей

Служба по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам соблюдать следующие правила для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций:

  • Ограничение поездок в горы: временно отложить поездки в горные районы с целью отдыха 4–5 ноября;

  • Очистка арыков и канав: очистить пути стока воды от мусора для предотвращения скопления воды во дворах и на улицах;

  • Вниманию водителей: не превышать установленную скорость на горных перевалах и крутых дорогах, осторожно проезжать скользкие и затопленные участки дорог.

В связи с неблагоприятными погодными условиями все соответствующие службы переведены на усиленный режим готовности.

УзгидрометМинистерство по чрезвычайным ситуациямОпасность селейПрогноз погоды
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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