Сильные осадки: жителям каких регионов следует быть осторожными 4–5 ноября?
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- В горных и предгорных районах Узбекистана 4–5 ноября из-за сильных осадков существует опасность схода селей и паводков.
- Опасность охватывает Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую, Самаркандскую, Навоийскую, Джизакскую области и Ташкентскую область, а также предгорные зоны Ферганской долины.
- Профильные ведомства призывают жителей ограничить поездки в горные районы, а водителей — быть осторожными.
В связи с ожидаемыми сильными осадками в Узбекистане 4 и 5 ноября в ряде предгорных и горных районов республики объявлена опасность схода селей и паводков.
На фоне резкого изменения погодных условий профильные ведомства и синоптики призывают жителей горных районов, отдыхающих, а также водителей, передвигающихся по горным дорогам, усилить меры личной безопасности.
Список регионов, где ожидается опасность схода селей
Из-за сильных дождей резкий подъем уровня воды возможен в горных и предгорных зонах следующих областей:
Южные области: Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области;
Центральные регионы: Самаркандская, Навоийская и Джизакская области;
Ташкентская область: Бостанлыкский, Ахангаранский, Паркентский и другие предгорные районы;
Ферганская долина: предгорные районы Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.
Также существует вероятность скопления дождевых вод в низинах и подтопления отдельных населенных пунктов в результате увеличения количества осадков.
Важные рекомендации по безопасности для населения и водителей
Служба по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам соблюдать следующие правила для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций:
Ограничение поездок в горы: временно отложить поездки в горные районы с целью отдыха 4–5 ноября;
Очистка арыков и канав: очистить пути стока воды от мусора для предотвращения скопления воды во дворах и на улицах;
Вниманию водителей: не превышать установленную скорость на горных перевалах и крутых дорогах, осторожно проезжать скользкие и затопленные участки дорог.
В связи с неблагоприятными погодными условиями все соответствующие службы переведены на усиленный режим готовности.
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