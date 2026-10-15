Сразу три хокима районов Ташкента освобождены от занимаемых должностей

·51·Узбекистан
Сразу три хокима районов Ташкента освобождены от занимаемых должностей

В руководстве районов города Ташкента произошли серьезные кадровые изменения. Хокимы сразу трех важных и густонаселенных районов столицы были официально освобождены от занимаемых должностей.

Данное решение свидетельствует о начале масштабных обновлений в руководстве районов столицы.

Список освобожденных от должности хокимов районов

По имеющимся данным, свои посты покинули руководители следующих районов:

  • Чиланзарский район: Холходжаев Саидкаҳҳор Мухаммадкарим угли — освобожден от должности хокима Чиланзарского района;

  • Яшнабадский район: Рахманкулов Бахтияр Тугамбаевич — освобожден от должности хокима Яшнабадского района;

  • Янгихаятский район: Иногамов Хаёт Илясович — снят с должности хокима Янгихаятского района.

Новые назначения и ожидаемые решения

Дальнейшие шаги в системе управления столичного хокимията:

  • Кандидатуры пока не разглашаются: Официальной информации о том, какие должностные лица будут назначены на места освобожденных руководителей, пока не поступало;

  • Новые назначения ожидаются в ближайшие дни: В скором времени ожидается проведение внеочередных сессий районных Кенгашей народных депутатов и утверждение новых хокимов Чиланзарского, Яшнабадского и Янгихаятского районов.

Столь одновременные отставки в районах столицы объясняются предъявлением новых требований, направленных на повышение эффективности работы в системе местного управления и развитие территорий.

Ташкентские районы кадровые измененияхоким Чиланзарского районахоким Яшнабадского районахоким Янгихаятского района
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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