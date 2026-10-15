Сразу три хокима районов Ташкента освобождены от занимаемых должностей
В руководстве районов города Ташкента произошли серьезные кадровые изменения. Хокимы сразу трех важных и густонаселенных районов столицы были официально освобождены от занимаемых должностей.
Данное решение свидетельствует о начале масштабных обновлений в руководстве районов столицы.
Список освобожденных от должности хокимов районов
По имеющимся данным, свои посты покинули руководители следующих районов:
Чиланзарский район: Холходжаев Саидкаҳҳор Мухаммадкарим угли — освобожден от должности хокима Чиланзарского района;
Яшнабадский район: Рахманкулов Бахтияр Тугамбаевич — освобожден от должности хокима Яшнабадского района;
Янгихаятский район: Иногамов Хаёт Илясович — снят с должности хокима Янгихаятского района.
Новые назначения и ожидаемые решения
Дальнейшие шаги в системе управления столичного хокимията:
Кандидатуры пока не разглашаются: Официальной информации о том, какие должностные лица будут назначены на места освобожденных руководителей, пока не поступало;
Новые назначения ожидаются в ближайшие дни: В скором времени ожидается проведение внеочередных сессий районных Кенгашей народных депутатов и утверждение новых хокимов Чиланзарского, Яшнабадского и Янгихаятского районов.
Столь одновременные отставки в районах столицы объясняются предъявлением новых требований, направленных на повышение эффективности работы в системе местного управления и развитие территорий.
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