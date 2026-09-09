В Ташкенте временно отключат горячую воду

В сентябре и октябре в Ташкенте будут проводиться плановые ремонтные работы на тепловых сетях и котельных. В связи с этим в некоторых районах подача горячей воды будет временно приостановлена на срок до 5 дней. Об этом сообщила компания «Веолиа Энергй Ташкент».

Отмечается, что данные работы проводятся в целях подготовки к осенне-зимнему сезону 2026–2027 годов, проведения испытаний тепловых сетей и обеспечения стабильного обслуживания населения в холодное время года.

Плановые отключения будут проводиться поэтапно на ТЦ 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, находящихся на балансе ООО «Тошкент иссиқлик маркази», на ТЭЦ, принадлежащей АО «Тошкент ИЭС», а также на ТЦ-2, котельных «Саноатенерго» и «Водник», находящихся на балансе ООО «Веолиа Энергй Ташкент».

Перебои в подаче горячей воды будут осуществляться поочередно сроком на 5 дней.

14–18 сентября — ТЦ-2, ТЦ-7, ТЭЦ

Мирзо-Улугбекский район: МСГ «Авайхон», «Янги Авайхон», «Минглола», «Алишер Навои», «Янги Узбекистон», «Шукур Бурхонов», «Гулсанам», «Султония», «Чимён», «Шуртепа», «Бахор», «Катта Ялангоч ота», «Шалола», «Камолот», «Янги Камолот», «Феруза».

Яшнабадский район: МСГ «Уртамасжид», «Уйсозлар», «Хосиятли», «Баркамол», «Бешарик», «Асалобод», «Фазогир», «Авиасозлар», «Яшнабад», «Тарновбоши», «Янгинур», «Донишманд», «Илтифот», «Парвоз», «Дилбог», «Бирлашган», «Наврузобод», «Кадрият», «Алимкент», «Махмур», «Тонг», «Ватандош», «Аль-Бухари», «Мохинур», «Тузэль», «Амир Темур», «Чулпон», «Туйтепа».

Яккасарайский район: МСГ «Армугон», «Кушбеги», «Бошлик», «Дилбулок», «Мухандислар», «Яккасарай», «Тукимачи», «Мерос», «Ракат», «Шохжахон», «Беларик», «Ракатбоши», «Тепа», «Конституция», «Юнус Раджаби», «Богсарой», «Хамид Сулейманов».

Мирабадский район: МСГ «Мирабад», «Янги Мирабад», «Байналминал», «Салар», «Абдулла Авлони», «Лолазор», «Мовароуннахр», «Минг урик», «Фаровон», «Ат-Термизи», «Афросиаб», «Шараф Рашидов».

Чиланзарский район: МСГ «Катта Домбирабод», «Гавхар», «Домбирабод», «Катта Чиланзар-1, 2, 3», «Новза», «Чиланзар», «Чарх Камолон-2, 3», «Куркам», «Лутфи» (часть), «Ботирма» (часть), «Заркурган» (часть).

Шайхантахурский район: МСГ «Катта Октепа», «Олим Ходжаев», «Чархновза».

Сергелийский район: МСГ «Учувчилар» и «Олтинводий».

21–25 сентября — ТЦ-1, ТЦ-3

Мирзо-Улугбекский район: МСГ «Буз», «Лашкарбеги», «Богимайдон», «Дархон», «Хабиб Абдуллаев», «Турон», «Навнихол», «Алпомиш», «Шахриобод», «Янги Олмачи», «Оккургон», «Мустакиллик», «Буюк Ипак Йули», «Подшобог», «Элобод», «Хамид Алимджан», «Мирзакалон Исмоилий», «Сайрам», «Олийхимма», «Олимлар», «Ойдин».

Яшнабадский район: МСГ «Бойкургон», «Семург», «Машинасозлар», «Истиклол», «Дустобод».

Юнусабадский район: МСГ «Обод» и «Посира».

Шайхантахурский район: МСГ «Сархумдон», «Гулобод», «Обиназир», «Богкуча», «Илгор», «Зафаробод», «Бустон», «Тинчлик», «Чорсу», «Караташ», «Чакар», «Янги Камолон», «Камолон Дарвоза», «Камолон», «Хадра», «Гулбозор», «Урда», «Шайхантахур».

Алмазарский район: МСГ «Чусти», «Куёш», «Орзу», «Аллон», «Зиё», «Бустонобод», «Истикбол» (часть), «Университет» (часть).

Чиланзарский район: МСГ «Бешёгоч» и «Катта Алмазар».

28 сентября – 2 октября — ТЦ-4

Юнусабадский район: МСГ «Туркистон», «Кушчинор», «Гайратий», «Хусниобод», «Адолат», «Биллур», «Астробод», «Собиробод», «Уч Кахрамон», «Нурмакон», «Мингчинор», «Богишамол», «Богийерам», «Халкабог», «Мурувват», «Ахмад Дониш», «Узбекистон Мустакиллиги», «Юнус Ота», «Янгибог», «Ахилобод», «Севинч», «Юртобод», «Увайсий», «Шоштепа», «Мехнатобод», «Бегубор», «Кадрдон», «Акбаробод», «Юнусабад», «Шахристон», «Отчопар-1», «Минор», «Ифтихор», «Уста-Ширин», «Хиёбонтепа», «Бузсув», «Янгитарнов», «Шайх-Шивли», «Мирзо-Улугбек», «Матонат», «Буюк Турон», «Кашгар».

Алмазарский район: МСГ «Себзор», «Янги Себзор», «Юкори Себзор», «Чилтугон», «Хончорбог», «Мискин», «Тараккиёт», «Корасарой», «Гуруч арик», «Кичкирик», «Гани Аъзамов», «Замондош», «Чимбой», «Олтинсой», «Исломота», «Гулсарой», «Чукурсой», «Янги Тошкент», «Истикбол» (часть), «Шодиёна», «Университет» (часть), «Зиёкор», «Мирзо Голиб», «Табассум», «Тепагузар», «Галаба», «Умид», «Шон-шухрат», «Мустакиллик», «Ёшлик», «Чаманбог», «Олимпия», «Жийдали», «Беруний», «Хислат», «Шифокорлар», «Чигатой Октепа», «Белтепа», «Янги Белтепа», «Шодлик», «Ибн Сино», «Катта Джарарик», «Янги Джарарик».

Шайхантахурский район: МСГ «Джангох», «Кух Ота», «Лабзак».

5–9 октября — ТЦ-6, ТЦ-8, «Водник», «Саноатенерго»

Мирабадский район: МСГ «Баратхужа», «Парвона», «Чинор», «Юксалиш», «Янги Куйлюк», «Толарик», «Зиё нур», «Билимдон», «Файзобод», «Сарикуль», «Корасув», «Олтинкуль», «Фуркат», «Абдурауф Фитрат».

Яшнабадский район: МСГ «Катта Куйлюк», «Мумтоз», «Уртамасжид», «Уйсозлар», «Хосиятли», «Баркамол», «Бешарик», «Асалобод», «Фазогир», «Авиасозлар», «Яшнабад», «Тарновбоши», «Янгинур», «Донишманд», «Илтифот», «Парвоз», «Дилбог», «Бирлашган», «Наврузобод», «Кадрият», «Алимкент», «Махмур», «Тонг», «Ватандош», «Аль-Бухари», «Мохинур», «Тузэль», «Амир Темур».

Сергелийский район: МСГ «Узгариш», «Хабибий», «Мехригиё», «Мададкор», «Зийнат», «Янги Сергели», «Сохибкор», «Софдил», «Нилуфар», «Иттифок», «Нурхаёт», «Саховат», «Кипчок», «Халкобод», «Маданият», «Бирдамлик», «Шукрона», «Кушкурган», «Курувчилар», «Фарогатли».

Янгихаётский район: МСГ «Машъал», «Навкирон», «Аль-Фаргони», «Викор», «Юлдаш», «Чорбог», «Зарбдор», «Дустлик», «Чарогон», «Ёркинхаёт», «Хушнуд».

Бектемирский район: МСГ «Зилола», «Рохат», «Миришкор», «Икбол».

12–16 октября — ТЦ-5

Чиланзарский район: МСГ «Аль-Хорезми», «Бек тупи», «Гулистон», «Бахористон», «Шараф», «Шарк», «Шарк тонги», «Хайробод», «Яккатут», «Хирмонтепа», «Катта Хирмонтепа», «Кичик Хирмонтепа», «Шухрат», «Мехрджон», «Мевазор», «Бурижар», «Ботирма» (часть), «Фидокор», «Заркурган» (часть), «Катта Навбахор», «Навбахор», «Котарма», «Катортол», «Чупон ота», «Нафосат», «Диёр», «Халклар дустлиги», «Дилобод», «Бешчинор», «Лутфи» (часть), «Яккабог».

Учтепинский район: МСГ «Гузар», «Кургонтепа», «Хуросон», «Заргарлик», «Кухна Чупон-Ота», «Богистон», «Богобод», «Бирлик», «Найман», «Фарход», «Тинчликобод», «Ватан», «Ватанпарвар», «Хамдуст», «Нуробод», «Ширин», «Дийдор», «Алихон Тура Согуний», «Диёробод», «Янги йул», «Фозилтепа», «Зулфизор», «Хуршид», «Куркамобод», «Куйи Дархон».

Также в связи с проведением ремонтных работ на некоторых локальных котельных будут наблюдаться кратковременные перебои в подаче горячей воды.

Плановые отключения по локальным котельным:

7–9 сентября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Уйгониш»: дома 29, 30, 31, 32, 37, 38а, 38б, 44, 12; ДОО №512, №80.

Шайхантахурский район, МСГ «Самарканд Дарвоза»: дом 1.

Яшнабадский район, МСГ «Мовароуннахр»: дома 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8.

8–9 сентября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Улугбек»: дома 14а, 14б, 16, 21; ДОО №219, №223, школа №54.

9–11 сентября

Шайхантахурский район, МСГ «Самарканд Дарвоза»: дом 5.

10 сентября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Дархон»: дома 44, 44а, 43а, 37, 35, 43.

14–16 сентября

Шайхантахурский район, МСГ «Самарканд Дарвоза»: дом 1.

Яшнабадский район, МСГ «Янги Нур»: семейная поликлиника №28; ДОО №517, №457; дома 1, 2, 3, 4, 33, 33/1, 4, 5, 70/1, 70/2, 70/3, 28, 8, 7, 30, 31, 32, 33, 68/1.

14–18 сентября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Уйгониш»: дома 2, 3, 4/1, 4/2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18.

Бектемирский район, МСГ «Хусейн Байкара»: дома 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 111, 123, 127, 129, 131, 133, 135; ДОО №573, №582.

Также: дома 2, 3, 4, 6а, 7, 8, 29, 33, 34, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 77; ДОО №571, №572, ДЮСШ №36.

дома 72, 78.

16–18 сентября

Шайхантахурский район, МСГ «Самарканд Дарвоза»: дом 2.

17–18 сентября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Улугбек»: дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4/1, 1а, 2а, 3а, 30а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

21–22 сентября

Шайхантахурский район, МСГ «Чупон ота»: дома 17, 19, 21, 23, 118.

21–23 сентября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «М. Ашрафи»: дома 22/1, 22/2, 22/3, 22/4.

21–25 сентября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Ахиллик»: дома 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; ДОО №375.

Бектемирский район, МСГ «Олтинтопган»: дома 19а, 19б, 56, 57, 58, 59, 60; ДОО №570.

22 сентября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Хумоюн»: дома 39, 40, 41, 42, 43, 44, 74, 75; дома 1, 3, 4; дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; дома 8, 8а.

23 сентября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Тракторсозлар»: дома 1а, 2а, 3а, 30а, 35, 36, 43, 44, 45, 46; ДОО №2.

Также дома 37, 38, 39, 40, 41, 42.

23–24 сентября

Шайхантахурский район, МСГ «Укчи»: дом 27.

24–25 сентября

Шайхантахурский район, МСГ «М. Ашрафи»: дом 89.

28 сентября – 2 октября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Азамат»: дома 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 52а; ДОО №14.

Шайхантахурский район, МСГ «Фидойилар»: дома 25, 27, 8а, 8в, 42, 43, 12, 13, 14.

МСГ «Джангох», «Кух Ота», «Лабзак»; 1-е здание суда, 1-е здание СЭС.

28–29 сентября

Шайхантахурский район, МСГ «Укчи»: дом 33.

30 сентября – 1 октября

Шайхантахурский район, МСГ «Алмазар»: дом 37.

30 сентября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Лашкарбеги»: дома 13, 16.

5–6 октября

Шайхантахурский район, МСГ «Алмазар»: дом 39.

5–9 октября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Беш Капа»: дома 419, 421, 421а, 421б, 427а, 427б, 427в.

Учтепинский район, МСГ «Пахтакор»: дома 5, 6; школа №81, ДОО №396; другие объекты №7; Детская инфекционная больница.

7–8 октября

Шайхантахурский район, МСГ «Укчи»: дом 29.

7–9 октября

Мирабадский район, МСГ «Мирабад»: дом 32, блоки 1, 2, 3, 5, 8, 9.

12–14 октября

Яшнабадский район, МСГ «М. Ашрафи»: дома 34/1, 34/2, 34/3, 42.

12–16 октября

Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Беш Капа»: дома 421, 422, 423.

Шайхантахурский район, МСГ «Куксарой»: дома 24, 24/1, 26, 6, 3, 3/1, 4, 5.

Янгихаётский район, МСГ «Зироат»: дома 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24.

дома 2, 3, 4, 6; ДОО №581.

дома 50, 52, 54, 56, 58; коттеджи №6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44; детский сад №584.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, возникающим в ходе ремонтных работ.