Выявлена связь между учебным стрессом и выполнением уроков у подростков

·48·Здоровье
Выявлена связь между учебным стрессом и выполнением уроков у подростков

Согласно исследованию, длительное сидение, связанное с выполнением домашнего задания и другими активными занятиями, оказалось связано с психическим состоянием подростков сильнее, чем пассивные занятия вроде просмотра телевизора. Однако это не означает, что подготовка уроков вызывает больше стресса, чем использование телефона, или напрямую приводит к психологическим проблемам.

Ученые изучили данные тысяч подростков

Исследователи из Пекинского педагогического университета проанализировали данные 8 753 подростков в рамках Великобритании, участвовавших в британском когортном исследовании Millennium Cohort Study. Результаты работы были опубликованы 15 октября 2026 года в научном журнале Scientific Reports.

Ученые изучили показатели физической активности и времени в сидячем положении участников в возрасте 14 лет. Спустя три года, когда им исполнилось 17 лет, был оценен уровень их психологического напряжения.

Исследователи разработали показатель под названием PASTBI для расчета соотношения физической активности и сидячего времени. С его помощью они проверили, как физическая активность связана с психическим здоровьем и отличаются ли результаты в зависимости от массы тела.

Есть разница между выполнением домашнего задания и просмотром телевизора

Согласно результатам анализа, время сидения, связанное с активной умственной деятельностью (например, выполнением домашних заданий), показало более сильную связь с психологическим стрессом по сравнению с пассивными занятиями вроде просмотра телевизора.

В расчетах авторов разница между этими двумя показателями связи составила почти 11 раз. Однако это не значит, что учеба увеличивает стресс в 11 раз. Это отражает соотношение показателей статистической связи.

Исследование также не доказывает, что само по себе чтение или учеба вредны. Экзамены, стремление к высоким оценкам, ожидания родителей и нехватка времени на отдых — все это факторы, которые могут влиять на психическое состояние подростков. Но данное исследование не проверяло каждый из них по отдельности.

Влияние физической активности тоже неоднородно

В ходе исследования у подростков с нормальной массой тела наблюдалась обратная связь между физической активностью и психологическим стрессом. То есть выяснилось, что у имеющих более высокий уровень физической активности показатели стресса могут быть ниже.

У подростков с избыточным весом или ожирением эта связь не проявилась в виде простой линейной зависимости. Дополнительный анализ показал, что взаимосвязь между физической активностью и психическим состоянием может быть более сложной. Тем не менее, этот результат основан на предварительных данных и требует осторожной интерпретации.

Авторы исследования отмечают, что улучшение баланса между физической активностью и сидячим временем может способствовать улучшению психического здоровья. Однако для точной оценки этого эффекта необходимы дополнительные исследования.

В целом результаты показывают, что психическое здоровье подростков нельзя объяснить только временем, проведенным перед экраном. Физическая активность, повседневные занятия и время, выделенное на отдых, также могут иметь важное значение.

психическое здоровье подростковПекинский педагогический университетScientific Reportsпоказатель PASTBI
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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