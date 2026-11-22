Для долголетия может быть недостаточно одного лишь правильного питания, физической активности и сна. То, с кем человек общается, насколько свободно выражает свои мысли и вовлечен ли он в повседневное общение, также влияет на здоровье. Некоторые исследования указывают на связь между социальной активностью, речевыми навыками и когнитивным здоровьем.

Живут ли разговорчивые люди дольше молчаливых? Исследователи, искавшие ответ на этот вопрос, изучили связь между общением, активностью мозга, социальными отношениями и продолжительностью жизни. Результаты показывают, что регулярное взаимодействие человека с окружающими может быть важно не только для его психического состояния, но и для общего здоровья.

Однако речь здесь идет не просто о том, чтобы много говорить или громко разговаривать. Важными факторами являются мыслительная активность, осмысленное общение, социальные связи и снижение чувства одиночества.

Как беглость речи связана с активностью мозга?

Когда человек говорит, в его мозге одновременно работают несколько важных процессов. Выбор слов, извлечение информации из памяти, формирование мысли, ее грамматически правильное выражение и понимание слов собеседника — все это связано с деятельностью мозга.

По этой причине речевая активность, словарный запас и способность бегло выражать мысли могут быть связаны с некоторыми показателями когнитивного здоровья.

В рамках Берлинского исследования старения (Berlin Aging Study) изучались когнитивные способности, физическое состояние и процессы старения пожилых людей. Такие показатели, как речь, память и интеллектуальная активность, также занимают важное место в подобных исследованиях.

Тем не менее, к категоричному выводу о том, что люди с высокой беглостью речи живут именно на 9 лет дольше, следует относиться с осторожностью. На продолжительность жизни влияют генетика, болезни, образ жизни, образование, социальная среда и многие другие факторы.