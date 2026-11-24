То, как человек относится к самому себе, может влиять не только на его настроение, но и на то, как он воспринимает стресс. Фразы вроде «Я в безопасности», «Я забочусь о себе», «Спасибо моему телу» кажутся простыми словами. Однако ученые, изучающие связь между психическим состоянием и организмом, все чаще исследуют влияние позитивного мышления, спокойствия и управления стрессом на физиологические процессы.

В сообщении, распространившемся в социальных сетях, утверждается, что ученые Гарвардской медицинской школы доказали, будто диалог человека со своим телом может уменьшить воспаление, снизить уровень кортизола и восстановить иммунитет. Однако научный источник этого эксперимента, количество участников и достоверные данные, подтверждающие результаты, не приводятся. Следовательно, пока нет оснований принимать это утверждение как доказанное медицинское открытие.

Тем не менее, существуют реальные научные исследования о влиянии самодиалога и управления стрессом на здоровье человека.

Как внутренний диалог человека влияет на организм?

Человек постоянно ведет диалог не только с окружающими, но и со своими мыслями. Его отношение к себе, оценка ситуаций и внутренние переживания влияют на его эмоциональное состояние.

Например, если человек постоянно живет в состоянии тревоги, страха и самобичевания, это может усилить психологическое давление. Длительный стресс влияет на работу системы реагирования организма на стресс. В этом процессе важную роль играют такие гормоны, как кортизол.

Напротив, мысли, помогающие обрести спокойствие, самоподдержка и здоровое отношение к ситуации могут облегчить управление стрессом.

Здесь есть важное различие: позитивные слова не лечат болезнь сами по себе. Но привычки, положительно влияющие на психическое состояние человека, могут стать частью здорового образа жизни.

Что показывают научные исследования?

В метаанализе, опубликованном в 2024 году в научном журнале «Psychoneuroendocrinology», изучалось влияние методов управления стрессом на уровень кортизола. Исследователи проанализировали 58 научных работ с общим числом участников 3508 человек.

Результаты показали, что такие методы, как медитация, осознанность и упражнения на расслабление, могут положительно влиять на показатели кортизола. Однако данное исследование не доказало, что простое произнесение позитивных фраз дает такой же результат.

В другом систематическом обзоре, опубликованном в 2025 году, оценивалось влияние программ, основанных на позитивной психологии — благодарности, оптимизме, доброте, осознании смысла жизни и деятельности, связанной с природой, — на физиологические показатели. В анализе, охватившем 25 рандомизированных исследований и 1641 участника, были выявлены признаки положительного влияния на биомаркеры воспаления. Однако результаты по кортизолу не были статистически значимыми.

Эти данные означают одно: существует связь между психическим состоянием человека и работой организма. Но превращать это в вывод «если скажешь несколько добрых слов, воспаление уменьшится на 50 процентов» — неверно.

Почему важно говорить «спасибо» своему телу?

В течение дня человек может часто критиковать себя: «Я опять не справился», «Почему я так сделал?», «Я сам во всем виноват». Такие мысли, особенно в сложных ситуациях, могут усилить психологическое давление.

Поэтому изменение отношения к себе может стать полезной привычкой.

Например, можно попробовать использовать в повседневной жизни следующие фразы:

«Тело, спасибо, что служишь мне».

«Сегодня я сделал все, что мог».

«Я имею право на отдых».

«Я могу извлечь урок из своих ошибок».

«Я учусь относиться к себе с добротой».

«Я выбираю заботиться о своем здоровье».

Эти слова — не волшебное лекарство. Их ценность заключается в том, что они помогают человеку вместо самобичевания перейти к поддержке, осознанию своих потребностей и ответственности за свое здоровье.

Петр Гаряев: «Слово — образное выражение реальности»

Во второй части представленного интервью российский исследователь Петр Гаряев излагает свои взгляды на связь между генетикой, словом и мышлением.

По его мнению, генетический аппарат может воспринимать информацию и через образные структуры. Гаряев интерпретирует слово как сокращенное образное выражение реальности. Он говорит, что фразу «В начале было Слово» можно понимать и как «В начале было мышление» или «В начале было сознание».

Отвечая на вопрос собеседника «Кто формирует эту программу?», Гаряев упоминает Бога как первого волнового генетика. В его взглядах природа, мышление и высший разум интерпретируются как взаимосвязанные понятия.

Гаряев объясняет передачу информации через поле. По его мнению, даже восприятие написанного слова через глаза — это процесс, связанный с фотонами света.

Однако эти рассуждения являются личными теоретическими взглядами Гаряева. Идеи «волновой генетики» не признаны в современной генетике как общепринятая научная теория. Утверждения об их влиянии на организм нельзя назвать медицинским заключением, подтвержденным достоверными клиническими доказательствами.

Простой способ диалога с самим собой

Для позитивного отношения к себе не требуются сложные упражнения или особые условия. В течение дня можно выделить несколько минут, чтобы осознать свои чувства и поддержать себя.

Для этого:

Остановитесь и выровняйте дыхание. Сделайте несколько медленных и глубоких вдохов, стараясь почувствовать напряжение в теле. Не отрицайте свои чувства. Если вы чувствуете тревогу, усталость или обиду, не скрывайте это от себя. Вместо самобичевания поддержите себя. Вместо того чтобы говорить «Я ни на что не годен», подумайте: «В этот раз было сложно, в следующий раз я попробую иначе». Прислушивайтесь к потребностям своего тела. Уделяйте внимание сну, отдыху, физической активности и правильному питанию. Сделайте благодарность привычкой. Каждый день вспоминайте три вещи в себе и в своей жизни, которые стоит ценить.

Самое главное — не заменять такими упражнениями медицинскую помощь. Если у человека есть боль, воспаление или другие симптомы заболевания, он должен пройти осмотр у врача и получить необходимое лечение.

Самый важный вывод: будьте себе опорой, а не врагом

То, как человек разговаривает с самим собой, может влиять на его отношение к жизни, психологическую устойчивость и способность преодолевать трудности. Наука также изучает влияние методов управления стрессом, медитации и позитивной психологии на некоторые физиологические показатели.

Поэтому не считайте доброту к себе слабостью. Не принижайте свое тело, не отрицайте его усталость и не живите в постоянном самобичевании.

Начните сегодня с одного доброго слова в свой адрес: «Я достоин того, чтобы заботиться о себе». Эта фраза, возможно, не вылечит болезни, но может стать хорошим шагом к изменению вашего отношения к самому себе.