Определяет ли группа крови скорость старения? Ученые раскрыли правду

В интернете часто встречаются утверждения о том, что группа крови может влиять не только на здоровье человека, но и на продолжительность его жизни и процессы старения. Особое внимание привлекают заявления о том, что обладатели определенных групп крови стареют медленнее. Но к какому выводу пришла наука по этому вопросу?

Существует множество факторов, влияющих на внешний вид человека, старение организма и продолжительность жизни. К ним относятся генетика, питание, физическая активность, качество сна, вредные привычки и хронические заболевания. Однако играет ли группа крови роль в этих процессах?

Научные исследования показывают наличие связи между группами крови и некоторыми заболеваниями. Однако вывод о том, что группа крови напрямую определяет скорость старения человека, пока не подтвержден достоверными доказательствами.

Какую функцию выполняет группа крови в организме?

Группа крови определяется по наличию определенных антигенов на поверхности эритроцитов — красных кровяных телец. В широко распространенной системе АБО кровь делится на группы А, Б, АБ и О. Кроме того, существует резус-фактор, который может быть положительным или отрицательным.

Основное практическое значение группы крови связано с обеспечением совместимости при переливании крови. В то же время генетические особенности, влияющие на систему АБО, также связаны с предрасположенностью к некоторым заболеваниям.

Однако группа крови не определяет все процессы в организме. Ее недостаточно для того, чтобы делать однозначные выводы о внешности человека, скорости старения кожи или продолжительности жизни.

Какая связь установлена между группами крови и старением?

В 2026 году Мечанисмс оф Агеинг анд Девелопмент в научном журнале был опубликован обзор, в котором анализировались возможные связи между группами крови АБО, возрастными заболеваниями и механизмами старения.

Исследователи рассмотрели связь между группами крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями, тромбообразованием, диабетом и другими проблемами со здоровьем. Однако данные о прямом влиянии группы крови на продолжительность жизни неоднозначны.

Согласно общему выводу авторов, группа крови является лишь одним из факторов, которые могут влиять на некоторые биологические процессы, связанные со старением. Пока недостаточно оснований считать ее надежным биологическим маркером, самостоятельно определяющим скорость старения человека.

Следовательно, определенные различия, связанные с группой крови, могут существовать, но их нельзя превращать в жесткое правило: «обладатели этой группы крови стареют быстро, а другие долго сохраняют молодость».

У какой группы крови может быть выше риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Одним из направлений, которое более четко прослеживается в научных исследованиях, является связь между группой крови и свертываемостью крови.

В 2020 году Артериосклеросис, Тромбосис, анд Васкулар Биологй в крупном исследовании, опубликованном в журнале, были проанализированы данные 406 755 человек. Результаты показали, что группы крови А и Б связаны с более высоким риском некоторых тромбоэмболических состояний по сравнению с группой О.

Эти различия могут быть связаны с некоторыми факторами свертывания крови и работой сосудов. Однако неправильно применять результаты исследования ко всем людям или предсказывать, каким заболеванием заболеет конкретный человек в будущем, основываясь только на группе крови.

Самое важное — риск тромбообразования или сердечно-сосудистых заболеваний и скорость старения не являются тождественными понятиями. Предрасположенность к определенному заболеванию не означает, что биологический возраст организма обязательно ускоряется.

Определяет ли группа крови продолжительность жизни?

Существуют исследования, которые искали ответ на этот вопрос.

В 2020 году в исследовании с участием китайских долгожителей генетические данные 2 201 человека старше 100 лет были сопоставлены с данными 2 330 участников среднего возраста.

В результате статистически значимых различий в распределении групп крови А, Б, О и АБ выявлено не было. Авторы отметили, что в данной группе не было обнаружено связи между группой крови и долголетием.

Конечно, одно исследование не дает окончательного ответа на все вопросы. Результаты исследований, проведенных в разных странах, среди разных этнических групп и в разных условиях жизни, могут различаться. Поэтому мнение о том, что группа крови определяет, сколько проживет человек, научно не обосновано.

Тогда что влияет на скорость старения человека?

Старение — это сложный процесс, связанный с генетическими особенностями, клеточными изменениями, окружающей средой и образом жизни. Его скорость у каждого человека может протекать по-разному.

Для сохранения здоровья и снижения риска возрастных заболеваний важно обратить внимание на следующие факторы:

Сбалансированное питание. Обеспечение организма необходимыми питательными веществами важно для общего здоровья.

Физическая активность. Регулярное движение поддерживает сердечно-сосудистую систему, мышцы и общее физическое состояние.

Достаточный сон. Сон играет важную роль в восстановлении организма и нормальном функционировании многих физиологических процессов.

Отказ от вредных привычек. Отказ от курения и ограничение рисков, связанных с алкоголем, важны для здоровья.

Профилактические осмотры. Контроль таких показателей, как артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, помогает своевременно выявлять некоторые заболевания.

Эти факторы не защищают человека от старения полностью. Но они могут внести положительный вклад в здоровое старение и качество жизни.

Вывод: есть факторы важнее группы крови

Информация о группе крови имеет важное значение в медицине. Она может помочь в изучении предрасположенности к некоторым заболеваниям. Однако по одной только группе крови невозможно определить, как быстро человек стареет, как долго он сохраняет молодость или сколько лет проживет.

Поэтому не стоит спешить принимать утверждение «ваша группа крови определяет скорость старения» как доказанный научный факт.

На здоровое старение человека влияет не один биологический признак, а взаимодействие множества факторов. Знать свою группу крови полезно, но для сохранения здоровья гораздо практичнее следить за повседневными привычками, заниматься профилактикой заболеваний и своевременно проходить медицинские осмотры.