Почему именно 7–8 часов? Ученые раскрыли опасные последствия сна менее 6 часов в сутки

·51·Здоровье
Почему именно 7–8 часов? Ученые раскрыли опасные последствия сна менее 6 часов в сутки
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Медицинские специалисты считают сон в течение 7–8 часов оптимальной нормой для полного восстановления организма человека и долголетия.
  • Если сон менее 6 часов в сутки увеличивает риск преждевременной смерти на 12%, то отдых более 9 часов нарушает обмен веществ.
  • Достаточный сон имеет важное значение для улучшения работы мозга, укрепления иммунитета, контроля веса, защиты сердечно-сосудистой системы и обеспечения психологической стабильности.

Многие считают сон обычным отдыхом, отнимающим время, но на самом деле около трети человеческой жизни проходит именно в этом процессе. Медицинские специалисты подчеркивают, что ночной сон — это не просто тишина, а важный физиологический этап, во время которого обновляются клетки организма, нормализуется гормональный баланс и происходит активное очищение мозга.

Для полноценного восстановления организма взрослого человека, стабильной работы мозга и долголетия идеальной «золотой нормой» считается именно 7–8 часов качественного сна.

Как полноценный сон влияет на организм?

Врачи выделяют 5 решающих преимуществ соблюдения режима 7–8 часов в сутки:

  • Перезагрузка мозга и памяти: Во время сна головной мозг обрабатывает огромный поток информации, полученной за день, «отсеивает» ненужные данные и закрепляет важные воспоминания. При недосыпании концентрация внимания и дневная продуктивность резко снижаются;

  • Укрепление иммунного щита: Во время полноценного и глубокого сна активируются защитные клетки организма, борющиеся с инфекциями. Хроническая бессонница оставляет организм абсолютно беззащитным перед сезонными вирусами и бактериями;

  • Контроль веса и риск ожирения: Недосыпание нарушает баланс гормонов, отвечающих за чувство голода и сытости (лептин и грелин). В результате у человека усиливается тяга к сладкому и тяжелой пище, что напрямую ведет к набору лишнего веса;

  • Здоровье сердечно-сосудистой системы: В ночные часы артериальное давление и частота сердечных сокращений естественным образом снижаются, позволяя сердцу отдохнуть. У тех, чей режим сна нарушен, риск высокого давления, инфаркта и инсульта возрастает в несколько раз;

  • Душевное спокойствие и нервная система: Нехватка сна резко повышает уровень гормона стресса — кортизола, что вызывает у человека нервозность, вспыльчивость и хроническую депрессию.

Опасные границы: вреден как недосып, так и пересып

Исследования показывают, что отклонение от нормы времени сна в обе стороны представляет серьезную угрозу для здоровья человека:

  • Менее 6 часов: Если суточный сон составляет менее 6 часов, риск преждевременной смерти возрастает на 12 процентов;

  • Более 9 часов: Чрезмерно долгий сон (более 9 часов) также замедляет работу организма и нарушает обмен веществ.

По этой причине медицинское сообщество рекомендует сделать норму в 7–8 часов частью повседневного образа жизни для поддержания здоровья и жизненных сил на самом высоком уровне.

здоровый образ жизнигигиена снамедицинские рекомендации
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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