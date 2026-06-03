ABD-Meksika Sınırı Altında Bir Tondan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi

ABD-Meksika sınırı altında uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan bir tünel tespit edildi. ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre, tünel Meksika'nın Tijuana kentini San Diego'daki Buy 4 Less mağazasına bağlıyordu.

Tünelin toplam uzunluğu yaklaşık 600 metredir. Tünelin hidrolik asansör, elektrik ve havalandırma sistemleriyle donatıldığı bildirildi.

Operasyon sırasında piyasa değeri 45 milyon dolar olarak tahmin edilen 1029 kilogram kokain, mühimmat ve belgelere el konuldu.

Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Yetkililere göre, söz konusu hat ABD'ye yasa dışı uyuşturucu sokmak için kullanılıyordu.