Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi

·4·Dünya
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi

24 Haziran'da Londra halkı sıra dışı bir manzaraya tanıklık etti. Şehrin gökyüzünde uçan dev bir ejderha birçok insanı hayrete düşürürken, bazılarını ilk dakikalarda korkuttu.

Öğrenildiğine göre bu, ünlü “House of the Dragon” dizisinin 3. sezon prömiyeri şerefine düzenlenen özel bir etkinlikti. Etkinlik kapsamında Londra'nın simge mekanları olan Londra Kalesi ve Thames Nehri üzerinde 8 metre uzunluğunda mekanik bir ejderha modeli uçuruldu.

Ejderha modeli, Almanya'nın havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirketi tarafından oluşturuldu ve ağırlığı 13 kilogramdır. Bu projenin geliştirme ve hazırlık çalışmaları yaklaşık üç ay sürdü.

Sıra dışı aksiyon sosyal ağlarda da büyük ilgi uyandırdı. Birçok kullanıcı, dev ejderhanın gökyüzünde süzüldüğü anları içeren videolar paylaşarak, bunu dizi prömiyeri için düşünülmüş en etkileyici reklam kampanyalarından biri olarak değerlendiriyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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