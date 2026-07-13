Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?

Antarktika'da Blood Falls (Kan Şelalesi) olarak bilinen kırmızı bir şelale bulunmaktadır. Görünüşü nedeniyle "Kan Şelalesi" olarak adlandırılır, ancak rengi kanla değil, doğal kimyasal süreçlerle ilgilidir.

Bu fenomen 1911 yılında Avustralyalı jeolog Thomas Griffith Taylor tarafından kaydedilmiştir. Kırmızı su, Taylor Buzulu'nun altından çıkmaktadır.

Bilim insanlarının açıklamasına göre, şelale suyu demir açısından zengin ve oldukça tuzludur. Su, buzulun altında milyonlarca yıl boyunca saklanan bir gölden gelmektedir. Su yüzeye çıktığında havadaki oksijenle temas eder. Sonuç olarak demir oksitlenerek pas benzeri bir madde oluşturur. Kırmızı renk de buradan kaynaklanmaktadır.

Tuz oranı yüksek olduğu için bu su, Antarktika'nın soğuğunda bile tamamen donmaz. Bu ortamda güneş ışığına ihtiyaç duymayan mikroorganizmaların yaşadığı tespit edilmiştir.

Bu mikroorganizmalar enerjiyi fotosentezden değil, demir ve kükürt içeren kimyasal süreçlerden alırlar. Bu nedenle Blood Falls, dünyadaki sıra dışı yaşam formlarını incelemek için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Bu bölge, Mars ve Europa gibi buzlu ortamlarda da yaşam olup olamayacağı sorusuna cevap arayan bilim insanları için özel bir ilgi odağıdır.