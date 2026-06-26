Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu

·3·Dünya
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu

Türkiye'nin merkezinde yer alan Konya vilayetinde son yıllarda gözlemlenen korkutucu jeolojik olay, bilim insanlarını ve yerel halkı ciddi şekilde endişelendiriyor. Ülkenin temel tarım bölgelerinden biri olarak kabul edilen bu bölgede, kuraklık ve yer altı sularının hızla azalması sonucunda yüzlerce dev obruk oluşuyor.

Uzmanların verdiği bilgilere göre, Konya Havzası'nda şimdiye kadar 684 büyük obruk kaydedildi. Bunların en büyüğü 228 metre genişliğe ve 171 metre derinliğe sahip. Eskiden bu tür obruklar doğal yollarla oluşurken, günümüzde sayıca hızla artmalarının temel nedeninin insan faaliyetleri olduğu vurgulanıyor.

Bilim insanlarının açıklamasına göre, uzun süren kuraklık nedeniyle çiftçiler yer altı sularını aşırı kullanıyor. Bölgede binlerce yasal ve yasa dışı kuyu açılmış olup, bu durum su rezervlerinin hızla tükenmesine yol açmış. Yer altındaki su katmanları azaldığında, yer altı kayaçları dayanıklılığını yitiriyor ve yer yüzeyi aniden çökmeye başlıyor.

Tarlanın ortasındaki devasa bir çukurun kenarında duran bir kişi.

WWF Türkiye verilerine göre, Konya Havzası'ndaki kuyuların büyük bir kısmı yasa dışı kabul ediliyor. Uzmanlar, bu durumun sadece jeolojik riski artırmakla kalmayıp, Türkiye'nin gıda güvenliğini de olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Jeologlar, bazı çiftçilerin oluşan obrukları kendi başlarına doldurmaya çalıştıklarını söylüyor. Ancak bu yaklaşım tehlikeli; yer altındaki boşluk korunduğu için çökme yeniden tekrarlanabilir.

Uzmanlar, sorunun temel çözümü olarak su kaynaklarının rasyonel kullanımını, çok su isteyen ürünler yerine iklime uygun tarım ürünlerinin ekilmesini ve modern su tasarrufu teknolojilerinin uygulanmasını öneriyor.

Kuru bir tarlada, büyük çukurların yanında çalışan bir traktör.

Uzmanlar uyarıyor: Eğer yer altı sularının aşırı kullanımı devam ederse, Konya Havzası'ndaki obruk sayısı daha da artacak ve bu durum tarım ile tüm bölgenin geleceği için ciddi bir risk oluşturacaktır.

TürkiyeKonyaObrukKuraklıkTarım
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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