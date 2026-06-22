1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu

Kasım 2021'de Peru arkeologları, Lima şehrinin yaklaşık 25 kilometre uzağındaki Kajamarquilla arkeolojik alanında nadir bir buluntu tespit edildiğini duyurdu. Antik şehir alanının altında yer alan oval şekilli bir yer altı mezarında iyi korunmuş bir mumya bulundu.

Uzmanların verdiği bilgiye göre, mumya iplerle bağlanmış, vücudu cenin pozisyonunda bükülmüş ve elleri yüzünü kapatacak şekilde konumlandırılmıştı. Ayrıca ceset, birkaç kat kumaşa sarılmış halde gömülmüştü.

İlk araştırmalar, bu kişinin 18-30 yaşlarında bir genç olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, onun bir tüccar veya dönemin toplumunda önemli bir konuma sahip bir kişi olabileceğini tahmin ediyor.

Mumyanın yaklaşık 800-1200 yıl öncesine, yani İnka İmparatorluğu öncesi döneme ait olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, bu tür bir gömme yönteminin o dönemin halklarının dini inanışları ve ritüelleriyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.