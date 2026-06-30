63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu

Azerbaycan'da 63 yaşındaki bir kadın, 38 yıllık çocuk sahibi olma hayalinin ardından ilk kez anne oldu. Bunu, tıp bilimleri felsefe doktoru Natig Maharamov bildirdi.

Doktorun ifadelerine göre, kadın uzun yıllar boyunca tedavi süreçlerinden geçmiş ve modern tıbbın yardımıyla nihayet sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmeyi başarmış.

Natig Maharamov, bu durumu tıptaki önemli başarılardan biri olarak değerlendirerek anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yeni doğan bebeğe ve annesine sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Bu olay Azerbaycan'da geniş yankı uyandırdı ve birçok sosyal medya kullanıcısı bu durumu gerçek bir mucize olarak nitelendirdi.