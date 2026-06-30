63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu

·3·Dünya
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu

Azerbaycan'da 63 yaşındaki bir kadın, 38 yıllık çocuk sahibi olma hayalinin ardından ilk kez anne oldu. Bunu, tıp bilimleri felsefe doktoru Natig Maharamov bildirdi.

Doktorun ifadelerine göre, kadın uzun yıllar boyunca tedavi süreçlerinden geçmiş ve modern tıbbın yardımıyla nihayet sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmeyi başarmış.

Natig Maharamov, bu durumu tıptaki önemli başarılardan biri olarak değerlendirerek anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yeni doğan bebeğe ve annesine sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Bu olay Azerbaycan'da geniş yankı uyandırdı ve birçok sosyal medya kullanıcısı bu durumu gerçek bir mucize olarak nitelendirdi.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Almanya mağlup edildi: Paraguay'da resmi tatil ilan edildiAlmanya mağlup edildi: Paraguay'da resmi tatil ilan edildiBugün, 11:37Monako'da şiddetli patlama: iki kişi ağır yaralandıMonako'da şiddetli patlama: iki kişi ağır yaralandıBugün, 03:12Asya'daki Siber Merkezlerde Kadınların İş Vaadiyle Kandırılarak İşkence ve Şiddete Maruz Kaldığı Ortaya ÇıktıAsya'daki Siber Merkezlerde Kadınların İş Vaadiyle Kandırılarak İşkence ve Şiddete Maruz Kaldığı Ortaya ÇıktıDün, 23:18Meksika'da gizemli "Batman" hırsızları direklere bağlayıp bırakıyorMeksika'da gizemli "Batman" hırsızları direklere bağlayıp bırakıyorDün, 22:13Neymar Depremzedeler İçin 250 Bin Dolar BağışladıNeymar Depremzedeler İçin 250 Bin Dolar BağışladıDün, 22:04Kırgızistan ve Kazakistan 49 Yıllık Arazi Takası Konusunda AnlaştıKırgızistan ve Kazakistan 49 Yıllık Arazi Takası Konusunda AnlaştıDün, 20:03
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti