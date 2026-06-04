Beklenmedik olay: Kadın arabasıyla metro raylarına girdi

·303·Dünya
Beklenmedik olay: Kadın arabasıyla metro raylarına girdi

ABD'nin Seattle şehrinde olağandışı ve biraz tehlikeli bir durum yaşandı. 70 yaşındaki bir kadın, arabasını yanlışlıkla metro raylarına sürdü ve yaklaşık yarım mil (800 metreye yakın) mesafe kat etti.

Bu olay sonucunda tüm hat boyunca tren seferleri geçici olarak durduruldu. Acil durum ekipleri hızla olay yerine intikal ederek yolcuları güvenli bir alana tahliye etti. Ayrıca, önlem amacıyla raylardaki elektrik beslemesi de geçici olarak kesildi.

İlk bilgilere göre, kadın yolu navigasyonla bulmaya çalıştı ve "GPS talimatlarını takip ettiğini" belirtti. Bu hata, aracının raylara çıkmasına neden oldu.

Neyse ki, olayda kimse yaralanmadı. Özel bir çekici yardımıyla araç raylardan çıkarıldıktan birkaç saat sonra tren seferleri yeniden başladı.

Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve navigasyon cihazlarını kullanırken dikkatli olmanın önemi bir kez daha hatırlatıldı.

ABDSeattleGPS
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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