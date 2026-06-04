Yenakiyevo yakınında yolcu otobüsüne dronla saldırı düzenlendi

·109·Dünya
Yenakiyevo yakınında yolcu otobüsüne dronla saldırı düzenlendi

Fotoğraf: Reuters

Dünya topluluğunun ve uluslararası medyanın dikkati yeniden savaşın ortasındaki bölgelerdeki trajik olaylara çevrildi. Donetsk bölgesinin işgal altındaki alanında sivil halkı taşıyan yolcu otobüsüne insansız hava aracı (dron) ile ölümcül bir saldırı düzenlendiği bildirildi. Bu korkunç olayda birkaç kişi hayatını kaybetti.

Saldırı detayları ve kurban sayısı

İlk bilgilere göre, kendi ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Çarşamba sabahı «Moskova – Simferopol» güzergahında ilerleyen aracın hedef alındığını, bunun sonucunda 7 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Ancak daha sonra durum netleşti ve ölenlerin sayısı 8 kişiye yükseldiği duyuruldu. Ayrıca otobüsün Rusya başkentinden değil, şehir dışındaki Podolsk yerleşim yerinden yola çıktığı ortaya çıktı. Cephe hattından yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yenakiyevo şehrinde yaşanan bu olayla ilgili şu detaylar netleşti:

  • Yolcuların durumu: Yerel sağlık bakanlığı, yaralıların hepsinin sivil vatandaş olduğunu, aralarında asker bulunmadığını doğruladı. Yaralılar acilen Gorlovka'daki hastaneye kaldırıldı.

  • Liste sorunu: Bu sefer için toplam 53 kişi kayıt yaptırmıştı, patlama anında kaçının içeride olduğu henüz bilinmiyor. Yetkililer yolcuların hareket programına ilişkin soruşturma yürütüyor.

  • Ulaşım şirketinin açıklaması: İlhak edilen Kırım yetkilileri, otobüsün yerel bir taşıyıcıya ait olduğunu bildirdi. «Bolşoy mir» şirketinin yöneticisi Elmaz Ablyakimov, Rusya merkezinden yarımadaya giden araçların Donetsk'in kuzeyi veya Mariupol üzerinden geçen «Novorossiya» otoyolunu kullandığını söyledi.

Tarafların resmi tepkisi

Bu kanlı olayla ilgili her iki taraf da birbirine zıt resmi açıklamalar yapıyor:

Taraflar

Resmi pozisyon ve ifade edilen görüşler

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri

Genelkurmay, Yenakiyevo bölgesindeki saldırıları doğrulamadı ve «saldırgan devletin açıklamalarına yorum yapmayacağını» belirtti.

Ukrayna SBU temsilcisi

A. Kovalenko, Rusya'nın dronlarla sivil halkı hedef aldığını ve bu terörü örtbas etmek için paralel bir gerçeklik yarattığını söyledi.

Rusya liderliği

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov olayı «Kiev rejiminin bir başka suçu» olarak değerlendirdi. Soruşturma Komitesi terör eylemi maddesiyle soruşturma başlattı.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yakın zamanda Ukrayna tarafını gençlere ve reşit olmayanlara karşı ağır suçlar işlemekle suçlayarak Starobelsk ve Genichesk'teki saldırıları örnek göstermişti. Ukrayna tarafı ise Starobelsk'teki saldırının sadece Rusya'nın askeri tesislerine yönelik olduğunu ve uluslararası insancıl hukuk normlarına sıkı sıkıya uyulduğunu belirtti.

Moskova, kendi topraklarına düzenlenen bu tür saldırılara karşılık olarak Ukrayna altyapısına «sistemli saldırılar» düzenleneceği konusunda tekrar uyardı. Rusya hükümeti sadece askeri hedefleri vurduğunu vurgulasa da, pratikte sivil halk arasındaki kurban sayısı artmaya devam ediyor.

Dünya ve bölgedeki en son siyasi gelişmeleri, uluslararası çatışmalar etrafındaki önemli ve tarafsız haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

SievierodonetskDenis PuşilinDonetskMoskovaSimferopol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna açıklamasına tepkisiDün, 18:07Everest'te 6 gün yiyeceksiz ve oksijensiz kalan erkek sağ bulunduDün, 17:515300 Yıllık Mumyada Tehlikeli Mikroorganizmalar Tespit EdildiDün, 14:12Beklenmedik olay: Kadın arabasıyla metro raylarına girdiDün, 13:42İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptıDün, 12:58Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilirDün, 12:35
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Şevket Mirziyoyev Çin'deki facia nedeniyle taziye mesajı gönderdi
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı