Fotoğraf: Reuters

Dünya topluluğunun ve uluslararası medyanın dikkati yeniden savaşın ortasındaki bölgelerdeki trajik olaylara çevrildi. Donetsk bölgesinin işgal altındaki alanında sivil halkı taşıyan yolcu otobüsüne insansız hava aracı (dron) ile ölümcül bir saldırı düzenlendiği bildirildi. Bu korkunç olayda birkaç kişi hayatını kaybetti.

Saldırı detayları ve kurban sayısı

İlk bilgilere göre, kendi ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Çarşamba sabahı «Moskova – Simferopol» güzergahında ilerleyen aracın hedef alındığını, bunun sonucunda 7 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Ancak daha sonra durum netleşti ve ölenlerin sayısı 8 kişiye yükseldiği duyuruldu. Ayrıca otobüsün Rusya başkentinden değil, şehir dışındaki Podolsk yerleşim yerinden yola çıktığı ortaya çıktı. Cephe hattından yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yenakiyevo şehrinde yaşanan bu olayla ilgili şu detaylar netleşti:

Yolcuların durumu: Yerel sağlık bakanlığı, yaralıların hepsinin sivil vatandaş olduğunu, aralarında asker bulunmadığını doğruladı. Yaralılar acilen Gorlovka'daki hastaneye kaldırıldı.

Liste sorunu: Bu sefer için toplam 53 kişi kayıt yaptırmıştı, patlama anında kaçının içeride olduğu henüz bilinmiyor. Yetkililer yolcuların hareket programına ilişkin soruşturma yürütüyor.

Ulaşım şirketinin açıklaması: İlhak edilen Kırım yetkilileri, otobüsün yerel bir taşıyıcıya ait olduğunu bildirdi. «Bolşoy mir» şirketinin yöneticisi Elmaz Ablyakimov, Rusya merkezinden yarımadaya giden araçların Donetsk'in kuzeyi veya Mariupol üzerinden geçen «Novorossiya» otoyolunu kullandığını söyledi.

Tarafların resmi tepkisi

Bu kanlı olayla ilgili her iki taraf da birbirine zıt resmi açıklamalar yapıyor:

Taraflar Resmi pozisyon ve ifade edilen görüşler Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay, Yenakiyevo bölgesindeki saldırıları doğrulamadı ve «saldırgan devletin açıklamalarına yorum yapmayacağını» belirtti. Ukrayna SBU temsilcisi A. Kovalenko, Rusya'nın dronlarla sivil halkı hedef aldığını ve bu terörü örtbas etmek için paralel bir gerçeklik yarattığını söyledi. Rusya liderliği Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov olayı «Kiev rejiminin bir başka suçu» olarak değerlendirdi. Soruşturma Komitesi terör eylemi maddesiyle soruşturma başlattı.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yakın zamanda Ukrayna tarafını gençlere ve reşit olmayanlara karşı ağır suçlar işlemekle suçlayarak Starobelsk ve Genichesk'teki saldırıları örnek göstermişti. Ukrayna tarafı ise Starobelsk'teki saldırının sadece Rusya'nın askeri tesislerine yönelik olduğunu ve uluslararası insancıl hukuk normlarına sıkı sıkıya uyulduğunu belirtti.

Moskova, kendi topraklarına düzenlenen bu tür saldırılara karşılık olarak Ukrayna altyapısına «sistemli saldırılar» düzenleneceği konusunda tekrar uyardı. Rusya hükümeti sadece askeri hedefleri vurduğunu vurgulasa da, pratikte sivil halk arasındaki kurban sayısı artmaya devam ediyor.

Dünya ve bölgedeki en son siyasi gelişmeleri, uluslararası çatışmalar etrafındaki önemli ve tarafsız haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!