Fas, İspanya şehirlerinin iadesini talep etti

·1·Dünya
Fas, İspanya şehirlerinin iadesini talep etti

Kuzey Afrika kıyılarında, Akdeniz'e bakan bölgede İspanya'ya ait iki şehir bulunduğunu MSN bildirdi .

Ceuta ve Melilla Afrika kıtasında yer alsa da, İspanya'nın özerk bölgeleri olarak kabul edilirler. Bu şehirler yüzyıllardır İspanya topraklarının bir parçası olmuştur.

Madrid, Ceuta ve Melilla'nın İspanya'ya ait olduğunu vurguluyor. Ancak Fas bu pozisyona katılmıyor ve bu bölgelerin iadesini defalarca talep etti.

Bu iki şehir, 16. yüzyıldan beri savaşların, siyasi tartışmaların ve diplomatik gerilimlerin merkezinde yer almaktadır.

Son zamanlarda Washington merkezli bir düşünce kuruluşu, ABD hükümetine Ceuta ve Melilla'yı Fas'ın işgal altındaki toprakları olarak ilan etmesi çağrısında bulundu.

Bu nedenle, bu iki şehrin tarihi, statüsü ve geleceği, İspanya ile Fas arasındaki en hassas konulardan biri olmaya devam ediyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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