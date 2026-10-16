Belarus'ta Özbek askerleri anısına anıt dikildi: açılış töreninin detayları

·8·Dünya
Belarus'ta Özbek askerleri anısına anıt dikildi: açılış töreninin detayları

Belarus Cumhuriyeti'nin Vitebsk bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Vitebshçina'yı Nazi işgalcilerinden kurtarırken kahramanca şehit düşen Özbekistanlı askerlerin anısına ithaf edilen görkemli bir anıt kompleksi açıldı.

Tarihi anıt, Vitebsk bölgesindeki Şapuri köyünde yükseldi. 15 Ekim'de gerçekleşen resmi açılış törenine iki devletin resmi temsilcileri, yerel halk ve şeref kıtası katıldı.

Belarus'ta Özbek askerleri anısına anıt dikildi: açılış töreninin detayları

18 bin asker arasında 729 Özbekistanlı

Anıtın dikildiği bölge, savaş tarihindeki en büyük ve kutsal kardeşlik mezarlıklarından biri olarak kabul ediliyor:

  • Büyük kardeşlik mezarı: Bu mekanda yaklaşık 18 bin Sovyet askeri ebedi istirahatgahında yatmakta olup, bunların 729'u Özbekistan'danseferber edilen kahramanlardır;

  • Vitebsk genelindeki toplam sayı: Vitebsk Bölge İcra Komitesi Başkanı Sergey Yegorov'un belirttiğine göre, bu bölge Belarus'taki en büyük askeri mezarlıklardan biri sayılıyor; genel olarak Vitebsk topraklarında 1,3 binden fazla Özbekistanlı asker defnedilmiştir;

  • «Bagration» operasyonu: Savaş yıllarında Şapuri köyü, Alman savunmasını yarmada belirleyici bir savaş alanı haline gelmiş ve ünlü «Bagration» stratejik operasyonunun önemli bir noktası olmuştur.

Belarus'ta Özbek askerleri anısına anıt dikildi: açılış töreninin detayları

Resmi açılış töreni ve üst düzey konuklar

Anıt taşının açılışı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe iki ülkenin heyeti katıldı:

  • Belarus tarafından: Vitebsk Bölge İcra Komitesi Başkanı Aleksandr Rogojnik ve bölge yetkilileri;

  • Özbekistan tarafından: Özbekistan'ın Belarus Büyükelçisi Nuriddin Mamajonov ve Andican Bölgesi Valisi Şuhratbek Abdurahmonov katıldı;

  • Anıtın görünümü: Dev bir doğal taş üzerine yerleştirilen bronz plakada, özgürlük yolunda canlarını feda eden Özbek evlatlarının cesareti Özbekçe ve Rusça dillerinde ebedileştirildi.

Belarus'ta Özbek askerleri anısına anıt dikildi: açılış töreninin detayları

Bu anıt kompleksi, sadece tarihi adalete ve hafızaya duyulan yüksek saygının değil, aynı zamanda Özbekistan ve Belarus halkları arasındaki dostluk ve ortak tarih bağlarını güçlendirmede önemli bir sembolik adım oldu.

Vitebsk AnıtıŞapuri KöyüBagration OperasyonuNuriddin MamajonovÖzbekistan-Belarus İlişkileri
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

BDT'de devrim niteliğinde adım: Belarus'ta ilk kez resmi kripto bankalar tescil edildiBDT'de devrim niteliğinde adım: Belarus'ta ilk kez resmi kripto bankalar tescil edildi29 Eylül 10:15Lukaşenko'nun rüyası gerçek oldu: Ona "kutsal" inek heykeli hediye edildiLukaşenko'nun rüyası gerçek oldu: Ona "kutsal" inek heykeli hediye edildi31 Temmuz 18:30İki Kolunu Kaybeden Çiftçinin Anısına Heykel Dikildiİki Kolunu Kaybeden Çiftçinin Anısına Heykel Dikildi31 Temmuz 04:32İsviçre, Belarus rejimini yaptırımlarla kuşattıİsviçre, Belarus rejimini yaptırımlarla kuşattı18 Eylül 23:3725 Eylül — Kazakistan'da Ulusal Yas Günü: Mangistau'daki facianın detayları25 Eylül — Kazakistan'da Ulusal Yas Günü: Mangistau'daki facianın detayları25 Eylül 08:34724 bin dolarlık köprü açılış töreni sırasında neredeyse çöküyordu724 bin dolarlık köprü açılış töreni sırasında neredeyse çöküyordu3 Eylül 20:07
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi