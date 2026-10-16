Belarus'ta Özbek askerleri anısına anıt dikildi: açılış töreninin detayları

Belarus Cumhuriyeti'nin Vitebsk bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Vitebshçina'yı Nazi işgalcilerinden kurtarırken kahramanca şehit düşen Özbekistanlı askerlerin anısına ithaf edilen görkemli bir anıt kompleksi açıldı.

Tarihi anıt, Vitebsk bölgesindeki Şapuri köyünde yükseldi. 15 Ekim'de gerçekleşen resmi açılış törenine iki devletin resmi temsilcileri, yerel halk ve şeref kıtası katıldı.

18 bin asker arasında 729 Özbekistanlı

Anıtın dikildiği bölge, savaş tarihindeki en büyük ve kutsal kardeşlik mezarlıklarından biri olarak kabul ediliyor:

Büyük kardeşlik mezarı: Bu mekanda yaklaşık 18 bin Sovyet askeri ebedi istirahatgahında yatmakta olup, bunların 729'u Özbekistan'danseferber edilen kahramanlardır ;

Vitebsk genelindeki toplam sayı: Vitebsk Bölge İcra Komitesi Başkanı Sergey Yegorov'un belirttiğine göre, bu bölge Belarus'taki en büyük askeri mezarlıklardan biri sayılıyor; genel olarak Vitebsk topraklarında 1,3 binden fazla Özbekistanlı asker defnedilmiştir;

«Bagration» operasyonu: Savaş yıllarında Şapuri köyü, Alman savunmasını yarmada belirleyici bir savaş alanı haline gelmiş ve ünlü «Bagration» stratejik operasyonunun önemli bir noktası olmuştur.

Resmi açılış töreni ve üst düzey konuklar

Anıt taşının açılışı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe iki ülkenin heyeti katıldı:

Belarus tarafından: Vitebsk Bölge İcra Komitesi Başkanı Aleksandr Rogojnik ve bölge yetkilileri;

Özbekistan tarafından: Özbekistan'ın Belarus Büyükelçisi Nuriddin Mamajonov ve Andican Bölgesi Valisi Şuhratbek Abdurahmonov katıldı;

Anıtın görünümü: Dev bir doğal taş üzerine yerleştirilen bronz plakada, özgürlük yolunda canlarını feda eden Özbek evlatlarının cesareti Özbekçe ve Rusça dillerinde ebedileştirildi.

Bu anıt kompleksi, sadece tarihi adalete ve hafızaya duyulan yüksek saygının değil, aynı zamanda Özbekistan ve Belarus halkları arasındaki dostluk ve ortak tarih bağlarını güçlendirmede önemli bir sembolik adım oldu.