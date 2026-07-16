Belarus'ta Özbekler için «yeşil koridor»: 5 bin işçiye konut, okul ve anaokulu sözü verildi

Özbekistan ile Belarus arasındaki iş birliği ilişkileri yeni bir aşamaya geçiyor. Bu kez odak noktasında, iş gücü göçünün sistematik olarak organize edilmesi ve iki devlet arasındaki bölgeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi yer alıyor.

Andican Bölgesi Valisi Şuhrat Abdurahmonov ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Vitebsk bölgesinde bir araya gelerek Özbekistanlı uzmanlar için oluşturulan koşulları ve değeri 100 milyon doları aşan büyük projeleri görüştüler.

Zamin.uz bu tarihi anlaşmanın ve Özbekistanlı işçileri bekleyen kolaylıkların detaylarını sunuyor.

Ziyaretin temeli ve üst düzey anlaşmalar

Bu görüşme ve yeni planlar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bu yılın 8-9 Temmuz tarihlerinde Belarus Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında varılan anlaşmaların pratik bir ifadesidir.

Şevket Mirziyoyev, Belarus ile varılan anlaşmaların uygulanmasına adanan toplantıda, iş gücü göçünün sistematik ve güvenli bir şekilde organize edilmesi konusunda net talimatlar vermişti. Bu sistemi kontrol etmek ve koordine etmek için yakın zamanda Vitebsk şehrinde Özbekistan Göç Ajansı'nın temsilciliği faaliyete başlayacak.

«Kardeşçe çalışacağız»: Göçmenlere hangi koşullar sağlanacak?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Özbekistanlı işçiler için ülkede tüm kolaylıkların sağlanacağını özellikle vurguladı.

«Bu bizim için de faydalı. Böylece Vitebsk bölgesi gelişecek. Kardeşçe çalışacağız», dedi Belarus lideri.

İşçilere verilecek temel imtiyaz ve garantiler:

Konut temini: Belarus'ta çalışan tüm Özbekistanlılar konut ile temin edilecektir.

Ailevi sosyal koruma: İşçilerin çocukları, yerel çocuklarla tamamen eşit koşullarda okul ve anaokullarına devam etme imkanına sahip olacak.

Hangi sektörlerde çalışacaklar? Uzmanlar ağırlıklı olarak tarım (ürün işleme dahil), inşaat, sanayi, hizmet sektörleri ve küçük sağlık personeli (hemşirelik) olarak istihdam edilecektir.

İşçi gönderme aşamaları ve bölgeler

Anlaşmalara göre, toplam 5 bin işçi Belarus'un Vitebsk ve Mogilev bölgelerine gönderilecek. Şu anda Andican bölgesinden ilk 255 vatandaş Vitebsk bölgesine ulaştı ve işe başlamaya hazırlanıyor.

Aşamalar İşçi sayısı Süresi ve düzeni Kabul eden bölgeler I. Aşama (Seçim bazlı) 1 100 vatandaş Yakında (13 büyük işletmeye) Vitebsk ve diğer bölgeler Genel plan 5 000 vatandaş Eylül ayından itibaren, her ay 500 kişilik gruplar halinde Vitebsk ve Mogilev bölgeleri

100 milyon dolarlık projeler ve yeni lojistik merkezi

Sadece iş gücü göndermekle kalmayıp, iki devlet arasında ekonomik yatırımlar da hızla yapılıyor. Taraflar toplam değeri 100 milyon doları aşan 30 yeni ortak projeyi oluşturdular.

Bu projeler hayvancılık, ahşap işleme, ticaret ve lojistik sektörlerini kapsıyor. Özellikle, tarım ürünlerini birlikte işleyecek yeni büyük bir işletme kurulacak.

Ayrıca, yıl sonuna kadar Orsha istasyonunda ihracat-ithalat yüklerine hizmet veren temel oluşturucu intermodal lojistik merkezinin açılması planlanıyor. Bu, iki devlet arasındaki ticaret hacmini birkaç kat artırmaya hizmet edecektir.