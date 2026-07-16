Belarus'ta Özbekler için «yeşil koridor»: 5 bin işçiye konut, okul ve anaokulu sözü verildi

·68·Dünya
Belarus'ta Özbekler için «yeşil koridor»: 5 bin işçiye konut, okul ve anaokulu sözü verildi

Özbekistan ile Belarus arasındaki iş birliği ilişkileri yeni bir aşamaya geçiyor. Bu kez odak noktasında, iş gücü göçünün sistematik olarak organize edilmesi ve iki devlet arasındaki bölgeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi yer alıyor.

Andican Bölgesi Valisi Şuhrat Abdurahmonov ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Vitebsk bölgesinde bir araya gelerek Özbekistanlı uzmanlar için oluşturulan koşulları ve değeri 100 milyon doları aşan büyük projeleri görüştüler.

Zamin.uz bu tarihi anlaşmanın ve Özbekistanlı işçileri bekleyen kolaylıkların detaylarını sunuyor.

Ziyaretin temeli ve üst düzey anlaşmalar

Bu görüşme ve yeni planlar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bu yılın 8-9 Temmuz tarihlerinde Belarus Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında varılan anlaşmaların pratik bir ifadesidir.

Şevket Mirziyoyev, Belarus ile varılan anlaşmaların uygulanmasına adanan toplantıda, iş gücü göçünün sistematik ve güvenli bir şekilde organize edilmesi konusunda net talimatlar vermişti. Bu sistemi kontrol etmek ve koordine etmek için yakın zamanda Vitebsk şehrinde Özbekistan Göç Ajansı'nın temsilciliği faaliyete başlayacak.

Belarus'ta Özbekler için «yeşil koridor»: 5 bin işçiye konut, okul ve anaokulu sözü verildi

«Kardeşçe çalışacağız»: Göçmenlere hangi koşullar sağlanacak?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Özbekistanlı işçiler için ülkede tüm kolaylıkların sağlanacağını özellikle vurguladı.

«Bu bizim için de faydalı. Böylece Vitebsk bölgesi gelişecek. Kardeşçe çalışacağız», dedi Belarus lideri.

İşçilere verilecek temel imtiyaz ve garantiler:

  • Konut temini: Belarus'ta çalışan tüm Özbekistanlılar konut ile temin edilecektir.

  • Ailevi sosyal koruma: İşçilerin çocukları, yerel çocuklarla tamamen eşit koşullarda okul ve anaokullarına devam etme imkanına sahip olacak.

  • Hangi sektörlerde çalışacaklar? Uzmanlar ağırlıklı olarak tarım (ürün işleme dahil), inşaat, sanayi, hizmet sektörleri ve küçük sağlık personeli (hemşirelik) olarak istihdam edilecektir.

Belarus'ta Özbekler için «yeşil koridor»: 5 bin işçiye konut, okul ve anaokulu sözü verildi

İşçi gönderme aşamaları ve bölgeler

Anlaşmalara göre, toplam 5 bin işçi Belarus'un Vitebsk ve Mogilev bölgelerine gönderilecek. Şu anda Andican bölgesinden ilk 255 vatandaş Vitebsk bölgesine ulaştı ve işe başlamaya hazırlanıyor.

Aşamalar

İşçi sayısı

Süresi ve düzeni

Kabul eden bölgeler

I. Aşama (Seçim bazlı)

1 100 vatandaş

Yakında (13 büyük işletmeye)

Vitebsk ve diğer bölgeler

Genel plan

5 000 vatandaş

Eylül ayından itibaren, her ay 500 kişilik gruplar halinde

Vitebsk ve Mogilev bölgeleri

100 milyon dolarlık projeler ve yeni lojistik merkezi

Sadece iş gücü göndermekle kalmayıp, iki devlet arasında ekonomik yatırımlar da hızla yapılıyor. Taraflar toplam değeri 100 milyon doları aşan 30 yeni ortak projeyi oluşturdular.

Bu projeler hayvancılık, ahşap işleme, ticaret ve lojistik sektörlerini kapsıyor. Özellikle, tarım ürünlerini birlikte işleyecek yeni büyük bir işletme kurulacak.

Ayrıca, yıl sonuna kadar Orsha istasyonunda ihracat-ithalat yüklerine hizmet veren temel oluşturucu intermodal lojistik merkezinin açılması planlanıyor. Bu, iki devlet arasındaki ticaret hacmini birkaç kat artırmaya hizmet edecektir.

ÖzbekistanBelarusŞevket MirziyoyevAleksandr LukaşenkoVitebsk
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fransa'da ötenazi yasası resmen onaylandıFransa'da ötenazi yasası resmen onaylandıBugün, 12:48Trump, İran'ın elektrik santrallerini ve köprülerini yok etmekle tehdit ettiTrump, İran'ın elektrik santrallerini ve köprülerini yok etmekle tehdit ettiDün, 23:0750 Milyon Dolarlık Tiranozor: “Gas” Rekor Tazeledi50 Milyon Dolarlık Tiranozor: “Gas” Rekor TazelediDün, 22:03Ayasofya'da İncil okuyan Rus vatandaşları gözaltına alındıAyasofya'da İncil okuyan Rus vatandaşları gözaltına alındıDün, 21:52Avrupa'daki rekor sıcaklıkların asıl nedeni belli olduAvrupa'daki rekor sıcaklıkların asıl nedeni belli olduDün, 21:46Beklenmedik son: Trump üç yıllık anlaşmazlığın ardından yazara 5 milyon dolar ödediBeklenmedik son: Trump üç yıllık anlaşmazlığın ardından yazara 5 milyon dolar ödediDün, 20:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı