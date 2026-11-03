33 ülkede halka savaş durumuna hazırlıklı olmaları tavsiye edildi

·9·Dünya
33 ülkede halka savaş durumuna hazırlıklı olmaları tavsiye edildi

Newsweek'in haberine göre, dünya genelinde 33 ülke, halkına olası bir savaş, büyük siber saldırılar ve diğer acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada, Meksika, İsveç, Norveç, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi devletler yer alıyor.

Birçok ülke vatandaşlarına en az 72 saat yetecek kadar yiyecek ve su stoku yapmalarını önerdi. Fransa, İngiltere, Kanada, Japonya, Meksika ve Hollanda'da üç günlük stok tavsiye ediliyor. İsveç ve Norveç'te bu süre yaklaşık bir haftayı buluyor. Almanya ise halkına 10 gün yetecek kadar stok yapmalarını öneriyor. Bununla birlikte, ülkenin sivil savunma servisi, üç günlük bir stoğun bile acil durumlara hazırlığı artıracağını vurguluyor. ABD'de de birkaç gün yetecek kadar gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin saklanması tavsiye ediliyor. Hindistan'da ise acil durumlar için özel bir kit hazırlanması çağrısında bulunuluyor.

Bu tavsiyeler sadece askeri çatışmalarla sınırlı değil. Doğal afetler, uzun süreli elektrik kesintileri, su tedarikindeki aksamalar ve kritik altyapılara yönelik siber saldırılar gibi riskleri de kapsıyor. Böyle durumlarda mağazaların faaliyetleri durabilir, ürün tedarikinde aksamalar yaşanabilir, ödeme sistemlerine ve bilgi hizmetlerine erişim zorlaşabilir.

Avrupa Birliği de halka, acil durumlarda ilk 72 saat boyunca kendi kendine yetebilmeleri için gerekli stokları hazırlamalarını tavsiye etti. İngiltere'de de hanelerde gerekli ürün ve malzemelerin önceden depolanması konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

Tavsiye edilen stoklar arasında içme suyu, uzun ömürlü gıdalar, temel ilaçlar, el feneri, yedek piller ve radyo bulunuyor. Elektrik veya mobil iletişimin kesilmesi durumunda radyo aracılığıyla resmi uyarı ve haberler alınabilir. Stok miktarının aile bireyi sayısı, beslenme ihtiyaçları ve düzenli kullanılan ilaçlara göre belirlenmesi öneriliyor.

Almanya sivil savunma servisi, stokların bir kerede değil, kademeli olarak tamamlanmasını tavsiye ediyor. Çünkü bu tür bir hazırlık sadece savaş veya siber saldırılarda değil, aynı zamanda sel, fırtına, aşırı soğuklar ve uzun süreli elektrik kesintileri sırasında da faydalı olabilir.

Bununla birlikte, söz konusu tavsiyeler savaşın yaklaştığı anlamına gelmiyor. Bu öneriler, halkın çeşitli acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmayı amaçlıyor.

NewsweekAcil DurumlarSivil SavunmaSiber SaldırılarHazırlık
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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