Güney Kore'de bir kadın boşanma gününde düğün yaparak herkesi şaşırttı

·9·Dünya
Güney Kore'de bir kadın boşanma gününde düğün yaparak herkesi şaşırttı

Güney Kore'de yaşayan 37 yaşındaki Cho Sin Yon, resmen boşandığı günü sıradan bir tarih olarak değil, hayatındaki yeni bir dönemin başlangıcı olarak kutladı. Hatta bu olay vesilesiyle gerçek bir düğünü andıran bir kutlama töreni düzenledi.

Kadın, kutlama için beyaz bir elbise seçti ve yakınlarını ve arkadaşlarını davet etti. Masalar süslendi ve bir kutlama pastası hazırlandı. Konukların huzurunda pasta kesildi ve neşeli bir ortamda kutlama yapıldı.

Ancak törenin en duygusal anı, Cho Sin Yon'un konukların önünde yaptığı konuşmaydı. Konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Bu sıra dışı kutlamayı yansıtan video sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Bazıları kadının kararını destekleyerek bunu zor bir dönemden sonra yeni bir hayata başlamanın ve kendine değer vermenin bir işareti olarak değerlendirdi. Diğerleri ise boşanmayı düğün gibi kutlamaya karşı itirazlarını dile getirdi.

Böylece Cho Sin Yon'un kendine has töreni internette farklı görüşlere neden oldu. Kimileri bunu özgürlük ve yeni fırsatların sembolü olarak görürken, kimileri de böyle bir kutlamayı aşırı buluyor.

Güney KoreCho Sin YonBoşanmaSosyal MedyaYaşam
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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