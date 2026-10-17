Irak'taki 75 bin yıllık kemikler Neandertal gizemini çözdü

·3·Dünya
Irak'taki 75 bin yıllık kemikler Neandertal gizemini çözdü

Irak'ın kuzeyindeki bir mağarada bulunan 75 bin yıllık Neandertal kalıntıları, antik insanlar arasındaki şiddet ve karşılıklı bakım hakkında önemli bilgiler ortaya koydu. Reuters'ın haberine göre bu bulgular, Neandertallerin yaşamına ışık tutuyor.

Araştırmacılar Zagros Dağları'ndaki Şanidar Mağarası'nda, yaklaşık 40 yaşın üzerinde bir Neandertal'e ait kısmen korunmuş bir iskelet buldu. "Şanidar Z" olarak adlandırılan bu bireyin cinsiyeti henüz belirlenemedi.

Sol kürek kemiğinde 15 milimetre çapında dairesel bir delik tespit edildi. Bilim insanları, keskin uçlu bir ahşap mızrağın göğüs kafesine girerek akciğer ve diğer dokulara zarar verdiğini, bu yaralanmanın ölümcül olabileceğini tahmin ediyor.

Uzmanlar, olayın Neandertaller arasındaki bir anlaşmazlık veya rakip gruplar arasındaki bir çatışma sonucu meydana geldiğini düşünüyor. Modern insanların saldırısı veya kazara yaralanma ihtimali ise daha düşük görülüyor.

Ancak bulgunun bir başka şaşırtıcı yönü daha var. "Şanidar Z"nin dişlerinde, olaydan en az bir yıl önce aldığı ağır bir yaralanmanın izleri de tespit edildi. Darbe sonucunda ön dişlerinin bazıları kırılıp dökülmüş, diğerleri ise yerinden oynamıştı.

Siyah arka planda antik taşlaşmış iki kürek kemiği parçası tasvir edilmiştir.

Araştırma lideri, Cambridge Üniversitesi antropoloğu Emma Pomeroy, böyle bir yaralanmadan sonra yemek yemenin ve su içmenin çok zor olduğunu belirtti. Bu nedenle Neandertal'in iyileşme sürecinde grup arkadaşlarının yardımına ve bakımına ihtiyaç duymuş olması muhtemel.

Mağarada toplam beş Neandertal'e ait kalıntılar bulundu: dördü yetişkin, biri bebek. Kemikler, bir kaya sütununun arkasında birbirine yakın bir şekilde keşfedildi.

Şanidar Mağarası, 1950'lerden beri Neandertal yaşamını incelemede önemli bir arkeolojik kaynak olarak kabul ediliyor. Yeni araştırma sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarına göre bu bulgu, Neandertalleri sadece şiddet yanlısı veya başkalarına karşı kayıtsız varlıklar olarak tasvir eden görüşleri sorgulatıyor. Tek bir bireyin kalıntılarında hem şiddete hem de şefkate işaret eden kanıtların bulunması, antik insanlar arasındaki ilişkilerin oldukça karmaşık olduğunu gösteriyor.

Şanidar MağarasıNeandertalZagros DağlarıCambridge ÜniversitesiArkeoloji
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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