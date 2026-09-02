115 yaşındaki Japon kadın uzun yaşamın sırrını açıkladıktan sonra hayatını kaybetti

·12·Dünya
115 yaşındaki Japon kadın uzun yaşamın sırrını açıkladıktan sonra hayatını kaybetti

Japonya'nın en yaşlı vatandaşı Shigeko Kagawa, 115 yaş 91 günlükken hayatını kaybetti. Uzun yaşamının temel sırrını çok basit alışkanlıklara bağlamıştı.

Shigeko, 27 Ağustos'ta Nara prefektörlüğünün Yamatokoriyama şehrinde vefat etti. 29 Temmuz 2025'te 114 yaşındaki bir kadının vefatının ardından Japonya'nın en yaşlı yaşayan vatandaşı olmuştu.

28 Mayıs 1911'de doğan Shigeko, 1934'te Osaka Kadın Tıp Koleji'nden mezun oldu. Yamatokoriyama'da kendi muayenehanesini açarak seksenli yaşlarına kadar kadın doğum uzmanı olarak çalıştı. Ayrıca kolera ile mücadelede de yer aldı.

Shigeko, 2021 yılında 109 yaş 10 aylıkken Tokyo Olimpiyatları meşale koşusuna katılarak, en yaşlı Olimpiyat meşalesi taşıyıcısı olarak tarihe geçti.

Uzun yaşamın basit sırrı

Shigeko'ya uzun yaşamanın sırrı sorulduğunda kısa bir cevap vermişti:

«Yürümek ve beyni çalıştırmak».

Doktorluk yaptığı yıllarda hastaların evine gitmek için kilometrelerce yol yürürdü. Gençliğinden beri çok yürümesinin bacaklarını güçlendirdiğini ve bunun yaşam enerjisinin kaynağı olduğunu söylerdi.

Yaşlılık döneminde de Shigeko beynini aktif tutmaya çalıştı. Hat sanatı ile uğraştı ve mantık bulmacaları çözdü.

Ailesi ise uzun yaşamında günlük rutinin önemli bir yeri olduğunu belirtti. Shigeko günde üç öğün yemek yemiş, belirlenen saatlerde uyuyup uyanmış ve hayatını düzenli bir şekilde sürdürmüştür.

Shigeko Kagawa'nın vefatından sonra Japonya'nın en yaşlı yaşayan vatandaşı unvanı Kyoto'da yaşayan 114 yaşındaki Fuyo Kishimoto'yageçti.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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