İnsan DNA’sında daha önce bilinmeyen iki atanın izi bulundu

·166·Dünya
İnsan DNA’sında daha önce bilinmeyen iki atanın izi bulundu

Bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir genetik araştırma, insan evrimi hakkındaki anlayışa yeni sorular yöneltti. Araştırma sonuçlarına göre, modern insan DNA’sında daha önce bilinmeyen iki kadim atanın genetik izleri korunmuş olabilir.

Uzmanlar bu izlerin daha önce bilinen Neandertaller veya Denisovalılarla bağlantılı olmadığını belirtiyor. Bu nedenle araştırmanın yazarları onları geçici olarak «hayalet atalar» (ghost ancestors) olarak adlandırıyor. Bu terim, henüz fosil kalıntıları bulunmamış, ancak varlığı genetik analizlerle tahmin edilen kadim insan gruplarını ifade ediyor.

Araştırmacılar, modern insan genomunu analiz ederken bazı DNA parçalarının bilinen kadim insan türleriyle eşleşmediğini tespit etti. Bilim insanlarına göre bu durum, insanlık tarihi boyunca henüz bilinmeyen iki kadim popülasyonla genetik alışveriş yaşanmış olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte uzmanlar, bu sonuçların ek araştırmalarla daha da netleştirileceğini vurguluyor. Şimdilik bu kadim atalara dair fosil kanıt bulunmuyor ve kim oldukları konusunda kesin bir sonuca varılmış değil.

NeandertallerDenisovalılar
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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