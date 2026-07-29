Arkeologlar 500 bin yıllık fildişi çekiç keşfetti

·34·Dünya
Arkeologlar 500 bin yıllık fildişi çekiç keşfetti

Büyük Britanya'nın güneyinde yer alan Boxgrove arkeolojik sit alanında bulunan ve yaklaşık 500 bin yıllık tarihe sahip fildişi alet bilim insanlarını hayrete düşürdü. Uzmanlar bu buluntuyu Avrupa'da tespit edilen en eski fildişi iş aleti olarak değerlendiriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, söz konusu nesne daha önce sıradan bir kemik parçası olarak kabul ediliyordu. Ancak modern 3D tarama ve elektronik mikroskoplar yardımıyla yapılan analizler, bunun insan tarafından işlendiğini ve bir iş aleti olarak kullanıldığını doğruladı. Aletin yüzeyindeki darbe izleri ile çakmak taşı parçaları, bunun taş aletleri bilemek ve yeniden şekillendirmek için kullanıldığını gösterdi.

Bilim insanlarına göre, bu alet yaklaşık 480–500 bin yıl önce yaşamış olan erken insan türü — Homo heidelbergensis veya erken neandertaller tarafından yapılmış olabilir. Onlar, fildişinin sağlam ve dayanıklı dış kısmının taş aletlere hassas bir şekilde işlenmesi için çok uygun bir malzeme olduğunu çok iyi biliyorlardı.

Uzmanlar, bu keşfin erken insan türlerinin düşünüldüğünden çok daha yüksek teknik bilgiye ve beceriye sahip olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguluyor. Kemikten yapılan bu çekiçlerin birkaç kez kullanıldığı tespit edilmiş olup, bu durum onun tesadüfi değil, bilinçli olarak hazırlanmış bir iş aleti olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın yazarları, organik malzemelerden yapılan aletlerin zamanla iyi korunmadığını belirtiyor. Bu nedenle bu tür buluntular çok nadir görülür ve erken insanların günlük yaşamı ile teknolojileri hakkında değerli bilgiler sunar.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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